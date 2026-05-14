Дубінський залишиться під вартою через нову підозру у справі про держзраду

Після чергової підозри Дубінський продовжить перебувати під вартою (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Народному депутату Олександру Дубінському , підозрюваному в держзраді, обрали запобіжний захід — тримання під вартою на 60 днів без права внесення застави.

Про це у четвер, 14 травня, повідомили в ДБР.

Ім'я нардепа у повідомленнях правоохоронців не розкривають, проте з матеріалів справи випливає, що йдеться про Дубінського. Сам нардеп підтвердив, що йдеться про нього.

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За даними слідства, нардеп використовував інформаційні майданчики для поширення тез російської пропаганди у своєму Telegram-каналі, Facebook та Instagram, щоб створити передумови для зриву мобілізації. Триває досудове розслідування.

Справа Дубінського про держзраду — що відомо

13 листопада 2023 року СБУ повідомила, що зібрала докази для оголошення підозри в держзраді Дубінському. За даними слідства, він поширював фейки щодо вищого військово-політичного керівництва України, зокрема, щодо нібито втручання високопосадовців у президентські вибори у США 2019 року.

У спецслужбі заявили, що нардеп під позивним Буратіно входив до складу злочинної організації, яку сформувало Головне управління генштабу збройних сил Росії — ГРУ.

Дубінському повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 111 (державна зрада) і ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній).

3 серпня 2023 року правоохоронці провели обшуки у нардепа. Йому повідомили про нову підозру в організації незаконного переправлення людей через державний кордон. 6 листопада 2023-го Печерський райсуд Києва відправив Дубінського під цілодобовий домашній арешт.

Також Дубінського підозрюють у підробці документів для виїзду за кордон.