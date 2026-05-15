«Підконтрольні Чернишову». ВАКС обрав запобіжні заходи ще чотирьом фігурантам у справі Династії

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи ще чотирьом особам, які фігурують у справі щодо легалізації 460 млн грн під час будівництва житлового кооперативу Династія, повідомляє САП у п'ятницю, 15 травня.

САП зауважує, що всі четверо «підконтрольні колишньому віцепрем'єр-міністру» (Олексію Чернишову).

За даними Центру протидії корупції (ЦПК), запобіжні заходи обрали:

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Сергію Сіранчуку, директору ОК ЖБК Сонячний берег, через якого здійснювалося будівництво. Йому призначили заставу 20 млн грн.

Марині Медведєвій, адміністраторці, причетній до ведення тіньової бухгалтерії - 15 млн грн.

Геннадію Опальчуку та Лілії Лисенко, які, за даними слідства, були формальними засновниками ОК ЖБК Сонячний берег та проводили фінансові операції для створення видимості законності походження грошових коштів. Їм призначили заставу у 10,6 млн ( Опальчуку) та 9,9 млн ( для Лисенко).

У ЦПК повідомили, що у разі внесення застави їх зобов’яжуть носити електронний браслет.

У відомстві нагадали, що серед інших підозрюваних у справі - ексочільник Офісу президента Андрій Єрмак, бізнесмен Тимур Міндіч та колишній віцепрем'єр Олексій Чернишов.

Справа Андрія Єрмака — головне

11 травня Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру колишньому главі Офісу президента Андрію Єрмаку. Антикорупційні органи заявили, що викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн «на елітному будівництві під Києвом» — мова йде про кооператив Династія. Єрмаку оголосили підозру як одному з можливих учасників цієї групи.

Його ймовірні дії правоохоронці кваліфікують за ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, організованою групою або в особливо великому розмірі).

Інфографіка: NV

Сам Єрмак пізніше в коментарі журналістам заперечив, що має будинок у кооперативі Династія. Він стверджував, що має лише «одну квартиру та автомобіль». Його адвокат назвав підозри «безпідставними».

14 травня ВАКС обрав колишньому голові Офісу президента запобіжний захід — тримання під вартою з альтернативою застави в 140 млн грн. Підозрюваного взяли під варту в залі суду.

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Станом на вечір 15 травня за Єрмака вже внесено близько 54 млн грн — понад третину від загальної суми застави. Наразі не вистачає ще 85,6 млн грн.

Журналіст-розслідувач Михайло Ткач з посиланням на джерела в політичних колах зазначив, що «Банкова включила для вирішення цього питання весь адмінресурс», але «мало хто хоче підставлятися».

Пізніше він повідомив, що Єрмак залишається в СІЗО, адже зібрати і внести за нього заставу не встигли.