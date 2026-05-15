«Пральня», гроші, п’ять маєтків. Усе, що ми знаємо про справу Династії, у якій заарештували Єрмака, у інфографіці NV

15 травня, 10:14
NV Преміум
Андрій Єрмак у Вищому антикорупційному суді 12 травня (Фото: Сергій Окунєв / NV)

Андрій Єрмак у Вищому антикорупційному суді 12 травня (Фото: Сергій Окунєв / NV)

НАБУ і САП 11 травня повідомили колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку про підозру у справі легалізації 460 млн грн на будівництві елітного комплексу у Козині під Києвом.

12 травня підозру отримали ще шість учасників ймовірної організованої групи, які, за даними слідства, упродовж 2021−2025 років «відмили» понад 460 млн грн шляхом зведення котеджного містечка Династія у селі Козин.

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14 травня ВАКС обрав Андрію Єрмаку запобіжний захід — тримання під вартою з альтернативою застави в 140 млн грн. Його взяли під варту в залі суду.

NV у своїй інфографіці розповідає, що відомо про справу кооперативу Династія.

Кооператив Династія — котеджне містечко на чотири приватні резиденції та один спільний будинок зі спа-зоною, басейном та спортзалом в елітному передмісті Києва — селі Козин. Учасники проєкту планували будинки

Редактор: Ніна Григорська

Теги:   Андрій Єрмак кооператив Династія Національне антикорупційне бюро (НАБУ) Козин Інфографіка NV

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