«Пральня», гроші, п’ять маєтків. Усе, що ми знаємо про справу Династії, у якій заарештували Єрмака, у інфографіці NV
Андрій Єрмак у Вищому антикорупційному суді 12 травня (Фото: Сергій Окунєв / NV)
НАБУ і САП 11 травня повідомили колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку про підозру у справі легалізації 460 млн грн на будівництві елітного комплексу у Козині під Києвом.
12 травня підозру отримали ще шість учасників ймовірної організованої групи, які, за даними слідства, упродовж 2021−2025 років «відмили» понад 460 млн грн шляхом зведення котеджного містечка Династія у селі Козин.
14 травня ВАКС обрав Андрію Єрмаку запобіжний захід — тримання під вартою з альтернативою застави в 140 млн грн. Його взяли під варту в залі суду.
NV у своїй інфографіці розповідає, що відомо про справу кооперативу Династія.
Кооператив Династія — котеджне містечко на чотири приватні резиденції та один спільний будинок зі спа-зоною, басейном та спортзалом в елітному передмісті Києва — селі Козин. Учасники проєкту планували будинки