Кримінальна справа розведе долі Єрмака і Зеленського — Фесенко

13 травня, 13:10
Андрій Єрмак у залі суду, 12 травня 2026 року (Фото: REUTERS/Alina Smutko)

Андрій Єрмак у залі суду, 12 травня 2026 року (Фото: REUTERS/Alina Smutko)

Політолог Володимир Фесенко в інтерв’ю Radio NV спрогнозував, що кримінальна справа проти ексголови Офісу президента Андрія Єрмака змусить президента України Володимира Зеленського припинити з ним спілкування.

«Зараз вже сам факт кримінальної справи, я думаю, що він теж розведе долі Єрмака і Зеленського. Кажуть, що вони зберегли особисті відносини. Я точно не знаю, але там різні джерела подейкують, що вони все ж контактують між собою. Однак зараз, оскільки вже є офіційні підозри Єрмаку, він стає і в юридичному сенсі токсичним», — заявив Фесенко в ефірі Radio NV.

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Він також назвав потенційним ризиком для Зеленського кооператив Династія, що фігурує у справі, та висловив думку, що юридично і, можливо, особистісно президент України дистанціюється від кримінальної справи і від Єрмака.

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Водночас політолог припустив, що юристи Зеленського і Єрмака узгоджуватимуть спільну стратегію.

https://www.youtube.com/watch?v=OFXxG-ELsos

Справа Андрія Єрмака: що відомо

11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому голові Офісу президента Андрію Єрмаку. Антикорупційні органи заявили, що викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн «на елітному будівництві під Києвом» — мова йде про кооператив Династія.

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Ймовірні дії Єрмака кваліфікують за ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, організованою групою або в особливо великому розмірі).

Сам Єрмак заперечив, що має будинок у кооперативі Династія. Він стверджував, що має лише «одну квартиру та автомобіль». Його адвокат назвав підозри «безпідставними».

12 травня розпочалося судове засідання щодо обрання Єрмаку запобіжного заходу. Правоохоронці просять тримання під вартою з можливістю застави 180 млн грн. Увечері 12 травня суддя оголосив перерву у засіданні до 13 травня. Сторона захисту заявляла, що не мала часу на ознайомлення з 16 томами у справі.

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13 травня суд продовжує обирати запобіжний захід Єрмаку.

Редактор: Анастасія Одінцова

Теги:   Андрій Єрмак Володимир Зеленський Володимир Фесенко Національне антикорупційне бюро (НАБУ) Радіо NV

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