«Це так просто не минеться для вас». Єрмак та Червінський влаштували перепалку у суді — відео

Розвідник Роман Червінський та Андрій Єрмак влаштували перепалку під час перерви у засіданні Вищого антикорупційного суду 12 травня, де колишньому керівнику Офісу президента обирали запобіжний захід.

Про це повідомляє видання Цензор.НЕТ.

У залі суду був присутній Червінський, і Єрмак звернувся до нього.

«Давно не бачив вас, пане Романе, востаннє бачив у 2019 році, коли мій брат (Денис Єрмак — ред.) представляв вас як свого побратима, яструба», — сказав колишній керівник ОП.

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Червінський відповів, що потім Денис Єрмак «попросив $20 тис. за зустріч».

«Я пам’ятаю, а потім Дмитро Штанько, який записав вашого брата, який збирав за кожну зустріч з вами по $10 тис., виявився на фронті і загинув через вас. Тому я тут сьогодні. Сподіваюсь, що це так просто не минеться для вас, і для тих, хто здавав країну з самого початку», — заявив розвідник.

Єрмак сказав, що це «не відповідає дійсності».

У коментарі виданню hromadske Червінський заявив, що вважає колишнього керівника ОП причетним до двох кримінальних справ щодо себе.

«Ми бачимо, як він впливає на правоохоронні органи й тому я вважаю, що він був ініціатором [кримінальних справ]. Одна, до речі, пов’язана з Дмитром Штаньком, який загинув на війні через те, що записав брата Єрмака, і я вважаю своїм обов’язком сьогодні довести ці справи до кінця, і довести відповідальність цих прокурорів», — заявив Червінський.

Він розповів, що вирішив долучитися до засідання, оскільки ще з 2019 року слідкував за роботою Єрмака і вважає його корумпованою людиною.

«Він у 2019 році уже озвучував розмір хабарів, які потрібно було платити за призначення на посади, як він підбирав людей, зараз бачимо, що саме він був ініціатором кадрових призначень таких людей, які потім надалі переслідували детективів і будували іншу реальність у нашій державі. Я хотів бути свідком сьогодні, наскільки наше правосуддя справедливе і буде рухатися до кінця», — зазначив розвідник.

Крім того, Червінський нагадав про справу «вагнерівців». На його думку, колишній керівник ОП причетний і до неї.

«Я вважаю, що у 2020 році, коли я служив у ГУР, саме Єрмак зірвав операцію щодо затримання злочинців „вагнерівців“ і спрацював в інтересах Росії. Я наполягав, щоб була порушена кримінальна справа, була створена ТСК. Я би хотів, щоб ці справи були доведені до кінця», — заявив Червінський.

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Справа Андрія Єрмака: що відомо

11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому главі Офісу президента Андрію Єрмаку. Антикорупційні органи заявили, що викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн «на елітному будівництві під Києвом» — мова йде про кооператив Династія. Єрмаку оголосили підозру як одному з можливих учасників цієї групи.

Його ймовірні дії правоохоронці кваліфікують за ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, організованою групою або в особливо великому розмірі).

Сам Єрмак пізніше в коментарі журналістам заперечив, що має будинок у кооперативі Династія. Він стверджував, що має лише «одну квартиру та автомобіль». Його адвокат назвав підозри «безпідставними».

Керівники НАБУ і САП на брифінгу повідомили, що прокуратура проситиме Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави 180 млн грн.

12 травня розпочалося судове засідання, де ВАКС розглядав клопотання про обрання Єрмаку запобіжного заходу у вигляді арешту. На засідання колишній керівник ОП приніс дві великі коробки з документами.

Вищий антикорупційний суд продовжить розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Єрмаку о 12:00 13 травня.