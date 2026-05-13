«Рибу з голови почали чистити». Ніколов відповів, чи загрожує чимось Зеленському оголошення підозри Єрмаку
Андрій Єрмак у залі суду, 12 травня 2026 року (Фото: REUTERS/Alina Smutko)
Редактор проєкту Наші гроші Юрій Ніколов в інтерв'ю Radio NV відповів, чи загрожує чимось президенту України Володимиру Зеленському оголошення підозри колишньому голові Офісу президента Андрію Єрмаку.
«Де-юре це (нові „плівки Міндіча“ та оголошення підозри Андрію Єрмаку — ред.) нічого не означає для президента України, він не може бути фігурантом будь-якого розслідування НАБУ, від слова взагалі. Називається, тобі докази якісь трапились, ти їх береш — викидаєш і забуваєш про них. А коли він перестане бути президентом, подивимось, чи тоді зможуть зробити справу. Щодо [п'ятого президента Петра] Порошенка НАБУ після того, як він перестав бути президентом, жодної справи так і не зробило. Бо в доказів, умовно кажучи, через кілька років настає термін придатності. Ти справу на давно потертому і заляпаному не побудуєш. Тому по президенту України, хіба що обліко морале може постраждати», — заявив Ніколов в ефірі Radio NV.
Він додав, що НАБУ подарувало Зеленському історичний шанс, розчистивши його оточення від корупціонерів.
«Нехай вони ще не в тюрмі, але затоксичені до того, що я вже не уявляю, щоб якийсь рішак до Єрмака зателефонував і сказав: „Андрію Борисовичу, треба щось у податковій перетерти, мільярд якийсь податків списунькати“. Хто йому вже телефонуватиме з такими речами?» — зазначив журналіст.
Ніколов також сказав, що влада в Україні вимірюється тим, «з якою сумою питання до тебе хто телефонує» і на місці Єрмака виникає «певний вакуум», що дає можливість для переконфігурації влади.
«Тому криза — це можливість. Питання: хто і як нею скористається. Криза, яка є зараз, може бути шикарною можливістю для Володимира Зеленського перебудувати цю систему в Україні, про яку зазвичай усі з придиханням говорять: та система крадійська, неможливо нічого змінити взагалі ніколи. От, будь ласка, рибу з голови вже так почали чистити, як ніколи не було цього в історії України. Питання тепер, як цим скористатися», — підсумував журналіст.
Справа Андрія Єрмака та його звільнення з посади голови ОП: що відомо
11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому голові Офісу президента Андрію Єрмаку. Антикорупційні органи заявили, що викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн «на елітному будівництві під Києвом» — мова йде про кооператив Династія.
Ймовірні дії Єрмака кваліфікують за ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, організованою групою або в особливо великому розмірі).
Сам Єрмак заперечив, що має будинок у кооперативі Династія. Він стверджував, що має лише «одну квартиру та автомобіль». Його адвокат назвав підозри «безпідставними».
12 травня розпочалося судове засідання щодо обрання Єрмаку запобіжного заходу. Правоохоронці просять тримання під вартою з можливістю застави 180 млн грн. Ввечері 12 травня суддя оголосив перерву у засіданні до 13 травня. Сторона захисту заявляла, що не мала часу на ознайомлення з 16 томами у справі.
13 травня суд продовжує обирати запобіжний захід Єрмаку.
Вранці 28 листопада 2025 року Українська правда повідомила, що НАБУ і САП проводять обшуки у Єрмака в урядовому кварталі. Пізніше в НАБУ підтвердили цю інформацію. Там заявили, що слідчі дії санкціоновані і проводяться «в рамках розслідування» — не уточнивши, якого саме.
Сам чиновник заявив, що САП і НАБУ «дійсно проводять процесуальні дії» у нього вдома.
За інформацією журналіста Financial Times Крістофера Міллера, обшуки у Єрмака проводили в рамках операції Мідас — масштабного розслідування ймовірних корупційних схем в енергетичному секторі України.
Народний депутат від фракції Голос Ярослав Железняк стверджував, що голова ОП Андрій Єрмак фігурує на плівках НАБУ під псевдонімом Алі-Баба.
Директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що не може ні підтвердити, ні спростувати дані про ймовірну причетність Андрія Єрмака до розслідування у справі Мідас.
Того самого дня Зеленський підписав указ про відставку Єрмака, який обіймав свою посаду з лютого 2020 року.
Через кілька годин після обшуку в його будинку Єрмак заявив у коментарі виданню The New York Post, що планує вирушити на фронт.
29 листопада 2025 року в інтерв'ю Financial Times Єрмак заявив, що продовжуватиме вважати Зеленського своїм другом навіть після відставки. Водночас видання The Economist повідомило, що Єрмак був «у нестямі», дізнавшись про рішення президента звільнити його.