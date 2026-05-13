«Рибу з голови почали чистити». Ніколов відповів, чи загрожує чимось Зеленському оголошення підозри Єрмаку

«Де-юре це (нові „плівки Міндіча“ та оголошення підозри Андрію Єрмаку — ред.) нічого не означає для президента України, він не може бути фігурантом будь-якого розслідування НАБУ, від слова взагалі. Називається, тобі докази якісь трапились, ти їх береш — викидаєш і забуваєш про них. А коли він перестане бути президентом, подивимось, чи тоді зможуть зробити справу. Щодо [п'ятого президента Петра] Порошенка НАБУ після того, як він перестав бути президентом, жодної справи так і не зробило. Бо в доказів, умовно кажучи, через кілька років настає термін придатності. Ти справу на давно потертому і заляпаному не побудуєш. Тому по президенту України, хіба що обліко морале може постраждати», — заявив Ніколов в ефірі Radio NV.

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Він додав, що НАБУ подарувало Зеленському історичний шанс, розчистивши його оточення від корупціонерів.

«Нехай вони ще не в тюрмі, але затоксичені до того, що я вже не уявляю, щоб якийсь рішак до Єрмака зателефонував і сказав: „Андрію Борисовичу, треба щось у податковій перетерти, мільярд якийсь податків списунькати“. Хто йому вже телефонуватиме з такими речами?» — зазначив журналіст.

Ніколов також сказав, що влада в Україні вимірюється тим, «з якою сумою питання до тебе хто телефонує» і на місці Єрмака виникає «певний вакуум», що дає можливість для переконфігурації влади.

«Тому криза — це можливість. Питання: хто і як нею скористається. Криза, яка є зараз, може бути шикарною можливістю для Володимира Зеленського перебудувати цю систему в Україні, про яку зазвичай усі з придиханням говорять: та система крадійська, неможливо нічого змінити взагалі ніколи. От, будь ласка, рибу з голови вже так почали чистити, як ніколи не було цього в історії України. Питання тепер, як цим скористатися», — підсумував журналіст.

Справа Андрія Єрмака та його звільнення з посади голови ОП: що відомо

11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому голові Офісу президента Андрію Єрмаку. Антикорупційні органи заявили, що викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн «на елітному будівництві під Києвом» — мова йде про кооператив Династія.

Ймовірні дії Єрмака кваліфікують за ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, організованою групою або в особливо великому розмірі).

Сам Єрмак заперечив, що має будинок у кооперативі Династія. Він стверджував, що має лише «одну квартиру та автомобіль». Його адвокат назвав підозри «безпідставними».

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12 травня розпочалося судове засідання щодо обрання Єрмаку запобіжного заходу. Правоохоронці просять тримання під вартою з можливістю застави 180 млн грн. Ввечері 12 травня суддя оголосив перерву у засіданні до 13 травня. Сторона захисту заявляла, що не мала часу на ознайомлення з 16 томами у справі.

13 травня суд продовжує обирати запобіжний захід Єрмаку.

Вранці 28 листопада 2025 року Українська правда повідомила, що НАБУ і САП проводять обшуки у Єрмака в урядовому кварталі. Пізніше в НАБУ підтвердили цю інформацію. Там заявили, що слідчі дії санкціоновані і проводяться «в рамках розслідування» — не уточнивши, якого саме.

Сам чиновник заявив, що САП і НАБУ «дійсно проводять процесуальні дії» у нього вдома.

За інформацією журналіста Financial Times Крістофера Міллера, обшуки у Єрмака проводили в рамках операції Мідас — масштабного розслідування ймовірних корупційних схем в енергетичному секторі України.

Народний депутат від фракції Голос Ярослав Железняк стверджував, що голова ОП Андрій Єрмак фігурує на плівках НАБУ під псевдонімом Алі-Баба.

Директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що не може ні підтвердити, ні спростувати дані про ймовірну причетність Андрія Єрмака до розслідування у справі Мідас.



Того самого дня Зеленський підписав указ про відставку Єрмака, який обіймав свою посаду з лютого 2020 року.



Через кілька годин після обшуку в його будинку Єрмак заявив у коментарі виданню The New York Post, що планує вирушити на фронт.

29 листопада 2025 року в інтерв'ю Financial Times Єрмак заявив, що продовжуватиме вважати Зеленського своїм другом навіть після відставки. Водночас видання The Economist повідомило, що Єрмак був «у нестямі», дізнавшись про рішення президента звільнити його.

