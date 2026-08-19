Учасники розмов, записи яких НАБУ та САП оприлюднили в межах спецоперації Форрест Ґамп , під час обговорення внесення застави за ексміністра енергетики Германа Галущенка згадували ім'я Вася. Ймовірно, йдеться про бізнесмена Василя Астіона.

Про це у середу, 19 серпня, повідомив журналіст Української правди Михайло Ткач.

За словами Ткача, Українська правда ще на початку червня писала про те, що за Германа Галущенка мають внести заставу, і до збору цих коштів може бути причетний бізнесмен Василь Астіон.

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Журналіст зазначив, що, за інформацією джерел у бізнесових колах, Астіон нині перебуває за кордоном і може проживати у Відні. Водночас після публікації матеріалу бізнесмен заперечував свою причетність до внесення застави та особисто телефонував Ткачу, заявляючи, що ця інформація є помилковою.

«Зараз фігуранти, як ми чуємо, говорять про якогось Васю. І, судячи з голосу, ми можемо припустити, що на плівках також є і сам пан Астіон», — сказав Ткач.

За його словами, велика кількість бізнесменів, депутат, колишній депутат, заступниця керівника Офісу президента, якийсь високопосадовцеь Офісу президента, державний банк були залучені до того, щоб внести заставу за одного з фігурантів операції Мідас.

«І очевидно, що всі ці люди не могли виконувати цю задачу без сигналу, і без прохання, і без команди керівництва держави», — підсумував Ткач.

На плівках НАБУ вказують, що Вася — це впливовий бізнесмен.

19 серпня НАБУ та САП у межах спецоперації з протидії корупції на найвищому рівні викрили групу осіб, які організували та забезпечили легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом.

Йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній було введено в легальний обіг для внесення застави за одного з учасників злочинної організації у справі Мідас.

19 серпня Президент України Володимир Зеленський звільнив Ірину Мудру з посади заступника керівника Офісу президента України після того, як стало відомо, що вона є ймовірною фігуранткою антикорупційної операції НАБУ Форест Гамп.