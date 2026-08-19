Слуга народу підтримає кандидатури Хмари та Сибіги на посади міністрів

Лідер Слуги народу Давид Арахамія заявив, що фракція підтримає призначення Хмари та Сибіги на посади міністрів (Фото: Верховна Рада України / Facebook)

Фракція Слуга народу підтримає кандидатуру Євгенія Хмари на посаду міністра оборони та Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ.

Про це у середу, 19 серпня, повідомив голова фракції партії Слуга народу в парламенті Давид Арахамія.

За його словами, саме президент України має виключне право вносити кандидатури на ці посади, а фракція підтримує Володимира Зеленського та запропоновані ним кадрові рішення.

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Арахамія охарактеризував Сибігу як досвідченого дипломата і представника команди, який давно працює у сфері зовнішньої політики. Говорячи про Хмару, він зазначив, що той має бойовий досвід та «добре зарекомендував себе на військовій службі і виконуючи обов’язки Міністра оборони».

За словами Арахамії, під час зустрічі Хмара назвав серед своїх головних завдань посилення стратегічної ініціативи України, перенесення бойових дій на територію противника, збереження людського ресурсу, розвиток військових технологій та оборонно-промислового комплексу.

Також кандидат виступив за продовження успішних напрацювань Міністерства оборони та збереження ефективних фахівців. Арахамія заявив, що фракція підтримує ці підходи й голосуватиме за кандидатуру Хмари у Верховній Раді.

18 серпня видання УП з посиланням на джерела повідомило, що Євгеній Хмара може звільнитися з військової служби, щоб очолити Міністерство оборони України.

Раніше президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на призначення Хмари міністром оборони, а Андрія Сибіги — міністром закордонних справ.

Народний депутат Ярослав Железняк писав, що Верховна Рада може призначити Сибігу та Хмару міністрами вже 19 серпня, а Євгеній Хмара «піде на голосування вже не в статусі військовослужбовця».