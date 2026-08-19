Слуга народу підтримає кандидатури Хмари та Сибіги на посади міністрів

19 серпня, 10:43
Лідер Слуги народу Давид Арахамія заявив, що фракція підтримає призначення Хмари та Сибіги на посади міністрів (Фото: Верховна Рада України / Facebook)

Лідер Слуги народу Давид Арахамія заявив, що фракція підтримає призначення Хмари та Сибіги на посади міністрів (Фото: Верховна Рада України / Facebook)

Фракція Слуга народу підтримає кандидатуру Євгенія Хмари на посаду міністра оборони та Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ.

Про це у середу, 19 серпня, повідомив голова фракції партії Слуга народу в парламенті Давид Арахамія.

За його словами, саме президент України має виключне право вносити кандидатури на ці посади, а фракція підтримує Володимира Зеленського та запропоновані ним кадрові рішення.

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Арахамія охарактеризував Сибігу як досвідченого дипломата і представника команди, який давно працює у сфері зовнішньої політики. Говорячи про Хмару, він зазначив, що той має бойовий досвід та «добре зарекомендував себе на військовій службі і виконуючи обов’язки Міністра оборони».

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За словами Арахамії, під час зустрічі Хмара назвав серед своїх головних завдань посилення стратегічної ініціативи України, перенесення бойових дій на територію противника, збереження людського ресурсу, розвиток військових технологій та оборонно-промислового комплексу.

Також кандидат виступив за продовження успішних напрацювань Міністерства оборони та збереження ефективних фахівців. Арахамія заявив, що фракція підтримує ці підходи й голосуватиме за кандидатуру Хмари у Верховній Раді.

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18 серпня видання УП з посиланням на джерела повідомило, що Євгеній Хмара може звільнитися з військової служби, щоб очолити Міністерство оборони України.

Раніше президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на призначення Хмари міністром оборони, а Андрія Сибіги — міністром закордонних справ.

Народний депутат Ярослав Железняк писав, що Верховна Рада може призначити Сибігу та Хмару міністрами вже 19 серпня, а Євгеній Хмара «піде на голосування вже не в статусі військовослужбовця».

Редактор: Софія Хушвахтова

Теги:   Призначення на посаду партія Слуга народу Давид Арахамія Андрій Сибіга Євгеній Хмара

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