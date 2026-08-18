Двоє народних депутатів від Слуги народу склали депутатські мандати

Заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики Андрій Жупанин та народний депутат Остап Шипайло, обидва від фракції Слуга народу, написали заяви про складення депутатських повноважень.

Про це Жупанин повідомив в коментарі Українській правді у вівторок, 18 серпня.

«Час спрямувати набуті навики та знання в енергетичному секторі в практичну площину, щоб допомогти країні підготуватися до найскладнішої зими в історії», — пояснив своє рішення нардеп.

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Жупанин представляв фракцію Слуга народу з 2019 року, коли пройшов до Ради за партійним списком. Профільну енергетичну тему він курував протягом усієї каденції: спершу очолював підкомітет газової політики, а з 2024 року обіймав посаду заступника голови комітету.

Серед його напрацювань — низка законопроєктів у сфері євроінтеграції енергетичного сектору. У грудні 2025 року Жупанина розглядали як одного з можливих кандидатів на пост міністра енергетики.

Про заяву Шипайла повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Остап Шипайло отримав депутатські повноваження 29 серпня 2019 року — він пройшов до Ради за списком партії Слуга народу під номером 120. Упродовж каденції був членом комітету з питань економічного розвитку, а також входив до груп з міжпарламентських зв’язків з Республікою Корея, Словаччиною, Чехією та Сполученими Штатами Америки.

16 липня про складання повноважень заявив нардеп від Слуги народу Микита Потураєв — рішення він пояснив незгодою з кадровою політикою після відставки Михайла Федорова.

Ще раніше, 13 березня, перший заступник голови фракції Андрій Мотовиловець заявляв, що близько 40 нардепів готові скласти мандати — за його словами, керівництву фракції ставало дедалі важче збирати голоси за законопроєкти, необхідні для формування бюджету та виконання міжнародних зобов’язань.