У ССО підтвердили удар по Сизранському НПЗ у Росії (Фото: Сили спеціальних операцій / Telegram)

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Сили безпілотних систем та Сили спеціальних операцій атакували Сизранський НПЗ у Росії , який знаходиться за 800 км від українського кордону.

«Ще одна наша далекобійна санкція проти російської нафтопереробки, і продовжуємо цей напрямок. Цього разу Сизранський НПЗ, відстань від нашого кордону — понад 800 кілометрів. Дякую воїнам Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій за влучність», — написав президент.

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У Силах спеціальних операцій повідомили, що підрозділи Deep-strike уразили Сизранський нафтопереробний завод державної компанії Роснефть у Самарській області. Операцію провели у ніч проти 21 травня спільно із Силами безпілотних систем.

На об'єкті потужністю до 9 мільйонів тон нафти на рік зафіксовано масштабну пожежу. Сизранський НПЗ, окрім цивільних потреб, забезпечує паливом російську воєнну авіацію та військові частини в центрі та на півдні РФ. Також звідти нафтопродукти експортуються через річку Волга та Каспійське море, наголосили військові.

Раніше Telegram-канали повідомляли, що місто Сизрань Самарської області Росії вночі та вранці 21 травня атакували дрони, виникла пожежа.

Сизранський НПЗ у Самарській області РФ щороку залучений до забезпечення збройних сил країни-агресора. Сили оборони вже неодноразово уражали завод — зокрема, у грудні 2025-го. Після однієї з атак наприкінці минулого року Сизранський НПЗ призупиняв роботу.

Також про вибухи у Сизрані повідомлялося у квітні 2026-го.