«Не горить бажанням». Щоб Хмару призначили міністром оборони, йому доведеться звільнитися з армії — ЗМІ

Євгенію Хмарі доведеться звільнитися з армії, посаду міністра оборони України може зайняти лише цивільний, пише УП (Фото: Міністерство оборони України / Telegram)

Щоб повноцінно зайняти крісло глави Міністерства оборони України бойовому генералу Євгенію Хмарі насамперед доведеться звільнитися з військової служби. Українське законодавство передбачає, що цю посаду може зайняти лише цивільний.

Про це йдеться у статті Української правди (УП), опублікованій 11 серпня.

Однак, як пише видання, спираючись на співрозмовників у оточенні Хмари, звільнятися з армії він «не горить бажанням».

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Водночас співрозмовник УП у парламенті підкреслив, що зробити це буде необхідно.

«Хоче чи не хоче — доведеться. Інакше Рада муситиме змінити під нього закон (йдеться про Закон Про національну безпеку України від 21.06.2018 N 2469-VIII — ред.), яким впроваджувала стандарти НАТО в українську оборонку. Це дуже погана історія», — цитує видання свого співрозмовника.

Як пише УП, попереду в Євгенія Хмари дуже багато викликів — від забезпечення армії грошима і закупівлі озброєння до налагодження конструктивно взаємодії з командуванням і міжнародними партнерами.

16 липня президент України Володимир Зеленський повідомив, що доручив в.о. голови СБУ Євгенію Хмарі виконувати обов’язки міністра оборони.

17 липня уряд призначив Хмару в.о. міністра оборони.

Генерал-майор Євгеній Хмара з 2011 року проходив військову службу в Центрі спеціальних операцій «А» СБУ. У квітні 2023 року його було призначено начальником ЦСО А (також відомого як Альфа), а в серпні 2025-го — повторно призначено на цю посаду указом президента Зеленського.

У 2022 році Хмара брав участь у звільненні Київської області від російських окупантів, а після деокупації регіону воював на Донеччині. Того ж року він керував спецоперацією зі звільнення острова Зміїний.

5 січня 2026 року Володимир Зеленський підписав указ, яким призначив начальника Центру спеціальних операцій «А» СБУ Євгенія Хмару тимчасовим виконувачем обов’язків голови СБУ.