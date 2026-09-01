Посилення відповідальності для організаторів шахрайських кол-центрів. Зеленський заявив, що внесе до Ради законопроєкти

Як заявив президент України Володимир Зеленський, «тему із шахрайськими кол-центрами треба закривати» (Фото: REUTERS/Liesa Johannssen)

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зранку 2 вересня внесе в парламент законопроєкт про посилення кримінальної відповідальності для організаторів шахрайських кол-центрів .

Про це 1 вересня голова української держави сказав у вечірньому відеозверненні.

«Треба цю тему закривати. Є відповідні кроки правоохоронців, потрібні кроки законодавчі. Всі організатори кол-центрів повинні відповідати», — резюмував він.

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12 серпня генеральний прокурор України Руслан Кравченко заявив, що СБУ та Нацполіція в межах масштабної спецоперації викрили роботу 94 шахрайських кол-центрів. Обшуки проводилися на Київщині, Дніпропетровщині, Одещині, Львівщині, Вінниччині, Закарпатті, Запоріжжі, Івано-Франківщині.

За інформацією генпрокурора, зокрема, було проведено 411 обшуків і вилучено понад 3330 одиниць комп’ютерної техніки, 1346 телефонів, 5238 SIM-карт, 20 криптогаманців та 90 банківських карток. Також внаслідок припинення роботи кол-центрів було ліквідовано 1794 «робочі місця» їх операторів.

Як сказав Кравченко, одні оператори представлялися консультантами з вигідних інвестицій, інші — заманювали людей на фейкові торговельні платформи, треті — знаходили тих, хто вже втратив гроші, і ошукували їх знову, нібито пропонуючи допомогу.

Серед потерпілих — громадяни України, країн ЄС, Ізраїлю та Центральної Азії. Лише за попередньою оцінкою їм завдано збитків на понад 100 млн грн, резюмував генпрокурор.