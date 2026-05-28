— Ти був у нас востаннє в ефірі п’ять місяців тому, за цей час сталося дуже всього багато і в житті України, і в твоєму особистому. Хочу почати з теми, яка, можливо, буде неприємною. Якщо дивитись на останні активності Центру протидії корупції, як мінімум у публічному просторі, ми бачимо те, що дехто називає атакою на Fire Point і Дениса Штілермана — людину, яка говорить, що є власником цієї компанії і головним конструктором. Твоя колега Дарія Каленюк достатньо багато дописів робить у соцмережах щодо того, що треба знати про Дениса Штілермана.

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Про що вона пише? Про те, що з початку 90-х до 2018 року Штілерман проживав у Росії, вів там бізнес у секторі нерухомості. Потім його позбавили російського громадянства 2016 року, пані Каленюк пише про те, що Штілерман оскаржував це рішення, хотів повернути собі російський паспорт. Він називає це все атакою на свою компанію, говорить, що навіть ЦПК «розсилали конструкторську документацію Fire Point по різних посольствах». Нібито подав заяву до СБУ.

Думки розділилися. Щодо Fire Point є багато питань, ми ще про це поговоримо. Дехто вважає, зокрема достатньо притомні люди, що ЦПК тут роблять шкоду. Ми зараз розганяємо якусь негативну інформацію щодо Штілермана і таким чином, можливо, гальмуємо процеси всередині компанії. Гальмуємо те, як у нас з’являються ракети і далекобійні дрони. Чому ЦПК зараз про це говорить?

— Я продовжу те, що говорив Штілерман, бо який його меседж? Що це через ЦПК, громадську організацію, він не збудував тисячі ракет, які йому вже оплатили. Ми зараз серйозно сприймаємо цей аргумент від компанії, яка отримала десятки мільярдів і не зробила того, що мала зробити по ракетах?