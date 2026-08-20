Смерть російського опозиціонера у Варшаві: прокуратура оприлюднила результати розтину тіла

Розтин тіла російського опозиціонера Сергія Власенка , якого 18 серпня знайшли мертвим у своїй квартирі в варшавському районі Мокотув, не виявив травм, які б вказували на втручання третіх осіб.

Про це повідомив речник Окружної прокуратури Варшави Антоні Скіба у четвер, 20 серпня, пише TVP Info.

Він заявив, що розтин не встановив, що саме стало безпосередньою причиною смерті.

Реклама

«Необхідно провести мікроскопічні та токсикологічні дослідження. Лише після отримання результатів цих спеціалізованих досліджень можна буде визначити безпосередню причину смерті», — зазначив речник.

Своєю чергою російський опозиціонер, депутат Держдуми РФ у 2007−2011, 2011−2016 роках Ілля Пономарьов 18 серпня на своїй Facebook-сторінці писав, що характер травм Власенка вказує на вбивство.

Читайте також: Денисенко розповів про дві опозиції до влади Путіна в Росії

За даними російського видання Sota, Сергій Власенко у 1980-х роках був депутатом однієї з місцевих рад на Далекому Сході. Пізніше він мешкав в Анапі на півдні Росії, де залишилася жити його дружина. Після початку повномасштабного вторгнення РФ проти України він виїхав до Польщі — спочатку за туристичною візою, а потім отримав політичний притулок.

Власенко був делегатом З'їзду народних депутатів — опозиційної організації колишніх російських політиків. Ініціатором її створення став колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов, який проживає в Україні. Його представники заявляли, що він зрештою мав стати перехідним російським парламентом. У квітні 2023 року Генпрокуратура РФ визнала з'їзд «небажаною організацією».

Як розповідали Sota знайомі Власенка, після розколу з'їзду він був пенсіонером, який шукав можливості влаштуватися в Європі й останнім часом заробляв на життя у Варшаві сезонними роботами — до прикладу, збиранням фруктів.