Неочікуваний кадр на Банковій. Яку роль в команді Буданова буде грати його новий радник Тігіпко — джерело NV

5 травня, 17:32
Сергій Тігіпко став позаштатним радником Кирила Буданова (Фото: Олександр Медведєв, NV)

Сергій Тігіпко став позаштатним радником Кирила Буданова (Фото: Олександр Медведєв, NV)

Автор: Єлизавета Драбкіна

NV дізнався, який напрямок в Офісі президента буде вести Сергій Тігіпко, бізнесмен та віцепрем'єр часів Віктора Януковича.

Cергій Тігіпко, якого керівник Офісу президента Кирило Буданов призначив своїм позаштатним радником, на Банковій буде експертом з макроекономічної політики та братиме участь у розробці відповідної стратегії держави.

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Про це NV повідомило поінформоване джерело.

За словами співрозмовника видання, колишній віцепрем'єр та власник фінансово-промислової групи ТАС має досвід та компетенцію у визначених напрямках.

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Тігіпко — екслідер партії Сильна Україна та віцепрем'єр-міністр часів Віктора Януковича (з 2010 до 2012 року), що обіймав і інші посади в декількох урядах. Він також був депутатом трьох скликань Верховної Ради і свого часу керував передвиборчим штабом Януковича.

У січні 2014 року Тігіпко голосував за так звані «диктаторські закони», які обмежували права громадян та були направлені проти учасників Євромайдану.

Теги:   Сергій Тігіпко Кирило Буданов Офіс президента України Віктор Янукович

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