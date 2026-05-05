Неочікуваний кадр на Банковій. Яку роль в команді Буданова буде грати його новий радник Тігіпко — джерело NV
Сергій Тігіпко став позаштатним радником Кирила Буданова (Фото: Олександр Медведєв, NV)
NV дізнався, який напрямок в Офісі президента буде вести Сергій Тігіпко, бізнесмен та віцепрем'єр часів Віктора Януковича.
Cергій Тігіпко, якого керівник Офісу президента Кирило Буданов призначив своїм позаштатним радником, на Банковій буде експертом з макроекономічної політики та братиме участь у розробці відповідної стратегії держави.
Про це NV повідомило поінформоване джерело.
За словами співрозмовника видання, колишній віцепрем'єр та власник фінансово-промислової групи ТАС має досвід та компетенцію у визначених напрямках.
Тігіпко — екслідер партії Сильна Україна та віцепрем'єр-міністр часів Віктора Януковича (з 2010 до 2012 року), що обіймав і інші посади в декількох урядах. Він також був депутатом трьох скликань Верховної Ради і свого часу керував передвиборчим штабом Януковича.
У січні 2014 року Тігіпко голосував за так звані «диктаторські закони», які обмежували права громадян та були направлені проти учасників Євромайдану.