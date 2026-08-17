Зеленський призначив Сергія Науменка першим заступником секретаря РНБО

17 серпня, 21:36
Першим заступником секретаря РНБО став Сергій Науменко (Фото: Ігор Клименко/Telegram)

Першим заступником секретаря РНБО став Сергій Науменко (Фото: Ігор Клименко/Telegram)

Президент Володимир Зеленський призначив Сергія Науменка першим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Відповідний указ №728/2026 оприлюднили на сайті глави держави у понеділок, 17 серпня.

Документом передбачено призначення Науменка Сергія Миколайовича на посаду першого заступника секретаря РНБО.

Іншим указом № 727/2026 Зеленський звільнив із цієї посади Євгенія Острянського.

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Секретар РНБО Ігор Клименко заявив, що добре знає Науменка за спільною роботою в системі Міністерства внутрішніх справ. За його словами, новий перший заступник має бойовий досвід і працював над завданнями у сфері безпеки та оборони.

«Професійний офіцер із бойовим досвідом, який вміє брати на себе відповідальність і працювати на результат. Попереду багато спільних завдань. Першочергово це — посилення координації у секторі безпеки й оборони, розвиток технологічних спроможностей та робота над рішеннями, яких сьогодні потребує держава», — зазначив Клименко.

Сергій Науменко — полковник поліції. Із вересня 2025 року він обіймав посаду заступника міністра внутрішніх справ України, а до цього відповідав за напрям авіаційної безпеки МВС.

У 2022 році під час повномасштабного вторгнення Росії Науменко очолив напрям розвідки за допомогою безпілотників. Під час артилерійського обстрілу в Рубіжному він отримав поранення. Нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

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4 серпня Володимир Зеленський представив Ігоря Клименка як нового секретаря Ради національної безпеки і оборони та окреслив основні напрямки його роботи.

Одним із ключових завдань нового секретаря Ради стане прискорення підготовки України до зимового періоду. Для цього Клименко має координувати роботу з прем'єр-міністром, урядом, Офісом президента, військовими та спеціальними службами, казав глава держави.

Того ж дня джерела Української правди у політичних колах, а також народний депутат Ярослав Железняк у соцмережах повідомляли, що колишнього віцепрем'єр-міністра з відновлення України та ексміністра розвитку громад і територій Олексія Кулебу можуть призначити заступником секретаря РНБО, адже його помітили на засіданні відомства.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   РНБО Володимир Зеленський Ігор Клименко

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