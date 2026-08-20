Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі у четвер, 20 серпня.

Очільник уряду наголосив, що залученість до цього процесу міжнародного інвестиційного радника допоможе зробити цей конкурс максимально прозорим, конкурентним, а отже — ефективним.

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Корецький каже, що паралельно Мінфін спільно з Нацбанком мають вирішити всі накопичені проблеми в цій фінустанові та забезпечити прозоре та якісне корпоративне управління.

«Буде дуже символічно, коли кошти з продажу націоналізованих російських активів, таких як Сенс Банк, підуть на підтримку Сил оборони та забезпечення їхніх потреб», — додав прем'єр.

Операція Форест Гамп — що відомо

19 серпня НАБУ оголосило про проведення спецоперації Форест Гамп. За даними Національного антикорупційного бюро, було викрито групу, яка легалізувала 150 млн грн готівкою для сплати застави за одного з фігурантів справи Мідас. Хоча НАБУ не називало прізвище, ідеться, ймовірно, про Галущенка, за якого наприкінці червня внесли саме таку суму застави.

За версією слідства, до схеми були залучені заступниця керівника Офісу президента, екснардеп, голова правління та голова наглядової ради державного банку. Для реалізації плану група використала державний банк і рахунки підконтрольних підприємств. Обшуки того дня проходили в головному офісі Сенсу Банку, який підтвердив проведення слідчих дій.

Тоді ж Володимир Зеленський звільнив Ірину Мудру з посади заступниці керівника Офісу президента. Фігурантами операції також є нардеп Вадим Столар, який підтвердив обшуки в себе вдома, та екснардеп Максим Микитась.

Ввечері Ірина Мудра підтвердила проведення обшуків, вручення їй підозри та подання заяви про звільнення з посади.

19 серпня уряд ухвалив рішення відсторонити голову наглядової ради державного Сенс Банку Миколу Гладишенка, а також ініціював відсторонення голови правління фінустанови Олексія Ступака.

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Згодом комітет НБУ з питань нагляду і регулювання діяльності банків ухвалив рішення про невідповідність Гладишенка встановленим законодавством критеріям незалежності.

20 серпня антикорупційні органи оприлюднили нову порцію плівок. У записах йдеться про рейдерську схему, справу щодо якої назвали Феміда. За даними слідства, учасники організації незаконно заволоділи активами підприємств на понад 248 млн грн, а також намагалися отримати контроль над нерухомістю у Києві вартістю понад 207 млн грн.