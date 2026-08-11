Президент Володимир Зеленський і виконувач обов’язків голови СБУ Олександр Поклад, 4 липня 2026 року (Фото: Zelenskiy Official / Telegram)

Виконувач обов’язків голови СБУ Олександр Поклад почав вибудовувати власну вертикаль у відомстві, здійснюючи масштабні кадрові перестановки, однак у Верховній Раді наразі немає голосів для його повноцінного призначення керівником СБУ, повідомляє УП .

Видання нагадує, що менш ніж за місяць після того, як Поклад почав виконувати обов’язки голови СБУ, було призначено нових керівників управлінь Служби у восьми областях і Криму.

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Так, Центр спеціальних операцій Альфа очолив бригадний генерал Олег Федорів. За даними джерела видання в силових структурах, незабаром кадрові зміни можуть відбутися і в центральному управлінні СБУ. Зокрема, можуть змінитися керівники Департаменту господарського забезпечення та Департаменту оперативної документації.

Співрозмовники УП називають «людьми Поклада» Андрія Тупікова та Ярослава Мережка серед чотирьох заступників голови СБУ.

За часів керівництва Василя Малюка в СБУ Тупіков очолював Департамент контррозвідки Служби, а нині координує низку напрямів — від господарського забезпечення СБУ до санкційної роботи.

Раніше Мережко очолював одне з управлінь департаменту контррозвідки, а нині займається військовою контррозвідкою та захистом об'єктів критичної інфраструктури.

Єдиним протеже Хмари серед заступників співрозмовники УП називають Дениса Килимника, який очолює Антитерористичний центр при СБУ та курує операції Альфи на великій відстані.

У січні 2026 року впливові правоохоронці в розмовах з УП прогнозували, що Поклад має більше шансів обійняти головну посаду в СБУ.

«Поклад — професійний оперативник. Він готовий використовувати будь-які методи для виконання доручення президента — як законні, так і не зовсім легальні способи „досягнення цілей“. Хмара — обережніший. Він намагається діяти виключно в межах закону», — повідомили джерела видання.

Інший співрозмовник видання стверджує, що президент Володимир Зеленський безпосередньо ставив перед Покладом завдання, про деякі з яких Хмара навіть не знав.

«Усе дуже передбачувано. Олександр Валентинович будує свою вертикаль і знищує осередки опору», — заявив він.

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Однак, як повідомляє УП, у парламенті Поклада називають «непрохідним», оскільки наразі немає голосів за його призначення головою СБУ, і невідомо, чи зможе керівництво Слуги народу зібрати необхідні 226 голосів.

16 липня президент повідомив, що доручив виконувачу обов’язків голови СБУ Євгену Хмарі виконувати обов’язки міністра оборони України.

17 липня Зеленський доручив тимчасово виконувати обов’язки керівника Служби безпеки України Олександру Покладу — першому заступнику голови спецслужби.

30 липня президент підписав укази про звільнення дев’яти начальників управлінь СБУ та призначив нових керівників відповідними указами.

Начальником Центру спеціальних операцій А СБУ став Олег Федорів.

25 червня Президент України затвердив «40-денну операцію впливу на державу-агресора задля спонукання до завершення війни».