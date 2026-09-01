Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) перевірятимуть походження коштів, які були внесені як застава за фігурантів низки кримінальних проваджень .

Про це повідомив голова САП Олександр Клименко в інтервʼю YouTube-каналу Є питання, опублікованому 31 серпня.

Клименко вказав, що такі перевірки можуть здійснюватись навіть без реєстрації окремого кримінального провадження.

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«В нас були там певні підозри стосовно внесення тих чи інших застав у наших розслідуваннях, і ми будемо перевіряти це, наскільки це можливо. Постфактум — а не онлайн — підтвердити все це складніше, але в принципі в цьому напрямку ми будемо рухатися», — повідомив він.

Голова САП пояснив, що є напрацьований і дієвий механізм.

«Як відбувається моніторинг внесення коштів на банківські рахунки фізичних осіб, ФОПів, юридичних осіб. Є підрозділ фінансового моніторингу в самому банку. Якщо він бачить підозрілу операцію, він має повідомляти Державну службу фінансового моніторингу стосовно цих транзакцій. І, в принципі вони приймають рішення щодо підозрілості», — сказав Клименко.

На запитання, чи є підстави для підозр щодо походження грошей, внесених як застава за ексглаву Офісу президента Андрія Єрмака, голова САП зазначив, що «не хоче висувати теорій чи версій».

«Потрібно зібрати якийсь певний фактаж і потім уже з от з цим працювати та робити висновки», — вказав Олександр Клименко.

Керівник САП також заявив, що слідство не залучало колишнього народного депутата Максима Микитася до отримання записів розмов ексзаступниці голови Офісу президента Ірини Мудрої.

За словами Клименка, негласні слідчі дії у справі тривали понад рік і наразі продовжуються. Він зазначив, що у розпорядженні слідства є значно більше матеріалів, ніж ті, які вже стали публічними.

Операція Форест Гамп — головне

19 серпня НАБУ та САП оголосили про спецоперацію Форест Гамп із викриття масштабної корупційної схеми. Йдеться зокрема про легалізацію 150 млн грн готівкою для сплати застави за одного з фігурантів справи Мідас — ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка.

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Серед фігурантів справи — ексзаступниця очільника Офісу президента Ірина Мудра, колишній депутат Максим Микитась і чинний нардеп від колишньої ОПЗЖ Вадим Столар. 19 серпня президент України Володимир Зеленський звільнив Ірину Мудру з посади заступниці керівника ОП.

Інфографіка: NV

21 серпня суд обрав запобіжний захід Валентину Єлізарову, колишньому народному депутату Максиму Микитасю та генеральному директору з правових питань Офісу президента Віктору Дубовику — підозрюваних у справі Форест Гамп.

25 серпня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Ірині Мудрій. Суд постановив узяти її під варту на 60 днів із можливістю застави у 20 млн грн.