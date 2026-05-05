«Велика діжка лайна». Після «плівок Міндіча» Умєров мав би подати у відставку, Fire Point може піти на дно — інтерв'ю з Іриною Фріз

5 травня, 05:47
NV Преміум
Зеленський і Умєров на нараді щодо посилення санкційної політики у вересні 2025 року (Фото: Офіс президента України)

Зеленський і Умєров на нараді щодо посилення санкційної політики у вересні 2025 року (Фото: Офіс президента України)

Автор: Власта Лазур

Членкиня Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз в інтерв’ю Radio NV — про наслідки оприлюднення нових «плівок Міндіча» для політиків і оборони країни, а також санкційну політику президента Володимира Зеленського.

 — Що ви думаєте про рішення президента щодо санкцій проти Андрія Богдана? Відкрила додаток до указу президента, щодо нього запроваджені санкції як щодо громадянина України. Напередодні були різні припущення, що, можливо, Богдан змінив громадянство і тому українське правосуддя не може його дістати, тому запровадили санкції. Ні, як до громадянина України запровадили. Що ви про це думаєте?

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— Думаю, насамперед механізм санкцій є достатньо спірним. За великим рахунком ми стикаємося із ситуацією, коли його використовують як інформаційний громовідвід.

Теги:   Рустем Умєров Інтерв'ю NV Fire Point Радіо NV Міндічгейт

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