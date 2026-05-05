Членкиня Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз в інтерв’ю Radio NV — про наслідки оприлюднення нових «плівок Міндіча» для політиків і оборони країни, а також санкційну політику президента Володимира Зеленського.

— Що ви думаєте про рішення президента щодо санкцій проти Андрія Богдана? Відкрила додаток до указу президента, щодо нього запроваджені санкції як щодо громадянина України. Напередодні були різні припущення, що, можливо, Богдан змінив громадянство і тому українське правосуддя не може його дістати, тому запровадили санкції. Ні, як до громадянина України запровадили. Що ви про це думаєте?

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— Думаю, насамперед механізм санкцій є достатньо спірним. За великим рахунком ми стикаємося із ситуацією, коли його використовують як інформаційний громовідвід.