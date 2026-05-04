«Богдан завдасть удару у відповідь». Рейтерович — про санкції Зеленського, які демонструють якість еліти, яка прийшла до влади в 2019-му

4 травня, 22:29
NV Преміум
Андрій Богдан з Володимиром Зеленським у 2019 році (Фото: Станіслав Груздєв)

Андрій Богдан з Володимиром Зеленським у 2019 році (Фото: Станіслав Груздєв)

Автор: Власта Лазур

Президент України Володимир Зеленський ввів в дію санкції проти колишнього голови Офісу президента України, попередника Андрія Єрмака, Андрія Богдана. Чи намагаються цим відволікти увагу від гучних і багатосерійних плівок Міндіча, в інтерв’ю Radio NV розповів політолог Ігор Рейтерович.

 — Давайте з санкцій щодо Богдана почнемо. Що це взагалі таке? Як так сталося, що Зеленський усвідомив, що в 2026 році Богдан становить загрозу для національної безпеки і суверенітету?

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— Це насправді дуже складно коментувати з однієї простої причини. Ми ж не бачимо документів, які вказують причину запровадження [санкцій].

Там є тільки загальні тези про загрозу національній безпеці і обороні, але це дуже таке розпливчасте поняття. За великим рахунком, що завгодно можна під це підігнати. І доки ми цю частину не побачимо, тут якісь висновки робити вкрай складно.

Теги:   Інтерв'ю NV Радіо NV Андрій Богдан Володимир Зеленський Міндічгейт

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