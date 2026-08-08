Зеленський подякував Сенату США за ухвалення законопроєкту про санкції проти РФ

Президент Володимир Зеленський увечері в п’ятницю, 7 серпня, подякував Сенату США за ухвалення законопроєкту покійного Ліндсі Грема про санкції проти Росії та Ірану.

У своєму дописі в соціальних мережах глава Української держави зазначив, що ухвалення законопроєкту допомагає посилити тиск на країну-агресора, щоб змусити її завершити війну проти України.

Реклама

«Україна цінує всю підтримку, яку Сполучені Штати надають Україні, — від обох партій і всього Американського народу. І зараз, коли Путін робить свою останню ставку в затягуванні війни на балістику й коли ми так шукаємо ракети для „петріотів“ для нашого захисту, дуже важливі всі сигнали на підтримку захисту життя, на підтримку якнайшвидшого завершення війни», — написав Зеленський.

Він додав, що реальний тиск з боку США та антиросійські санкції найбільше допоможуть завершити війну.

«Дякую всім, хто це розуміє і просуває мир завдяки силі», — заявив президент.

7 серпня Сенат переважною більшістю голосів підтримав законопроєкт про масштабні санкції проти Росії та Ірану, який просував сенатор Ліндсі Грем — впливовий республіканець і друг України. «За» проголосували 86 сенаторів, «проти» — 11.

Як пише Associated Press, ухвалення законопроєкту є масштабною демонстрацією сили з боку Сенату та найсуттєвішим кроком за час президентства Дональда Трампа, спрямованим на зміну динаміки війни РФ проти України.

Законопроєкт дозволить президенту США запроваджувати мита щодо п’яти найбільших покупців російської нафти або природного газу, зокрема Китаю та Індії. Він передбачає винятки для країн, які імпортують менш як 15% природного газу з Росії та вживають заходів для скорочення імпорту. Документ також містить санкції проти Путіна, російських високопосадовців і військових, енергетичних проєктів та фінансових установ країни-агресора. Водночас законопроєкт дозволяє Білому дому скасовувати санкції або обмеження, якщо президент доведе Конгресу, що це відповідає національним інтересам.

Реклама:

Законопроєкт Ліндсі Грема про санкції проти Росії — головне

На початку квітня 2025 року до Сенату США було внесено законопроєкт про нові санкції проти Росії, який передбачав запровадження 500-відсоткового мита на імпорт товарів із країн, що продовжують закуповувати російську нафту та іншу сировину. Співавторами документа стали сенатори Ліндсі Грем (республіканець) і Річард Блюменталь (демократ).

У червні 2025 року The Wall Street Journal писала, що адміністрація Трампа намагається змусити Грема пом’якшити законопроєкт. Видання Politico також зазначало, що перед ухваленням законопроєкт може бути суттєво пом’якшений.

10 липня 2026 року Ліндсі Грем на пресконференції під час візиту до Києва повідомив про досягнення домовленості з адміністрацією Білого дому щодо нової версії законопроєкту про санкції проти РФ.

11 липня, невдовзі після повернення з України, сенатор помер — попередньо, через розрив аорти.

14 липня президент США Дональд Трамп заявив, що пакет санкцій проти країни-агресора Росії невдовзі може бути розширено й на санкції проти Ірану та терористичного угруповання Хезболла. За його словами, «Ліндсі цього дуже хотів».

CNN повідомляє, що з квітня 2025 року Білий дім і представники Конгресу в ході переговорів домовилися про нижчий розмір мит — 100% замість 500%.

28 липня Сенат США провів перше процедурне голосування щодо законопроєкту про запровадження нових санкцій проти Росії та Ірану, який просував Ліндсі Грем. Тоді документ також підтримали 86 сенаторів.

Деякі аналітики висловили побоювання, що Трамп не використовуватиме широкі повноваження, передбачені законопроєктом, так, як це замислював Сенат, писала WSJ. Колишній відповідальний за санкції високопосадовець США Едвард Фішман припустив, що Трамп може скористатися законопроєктом для ведення торговельних воєн «як проти друзів, так і проти ворогів».