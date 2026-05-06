Член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв’ю Radio NV — про політичні і юридичні наслідки оприлюднення плівок Міндіча, механізм запровадження санкцій і ймовірне використання його у приватних інтересах.

— Федоре, ми зустрічалися в ефірі приблизно тиждень тому, в розпал часу, коли медіа і народні депутати публікували так звані плівки Міндіча, розшифровки розмов, якщо вони автентичні. Де серед іншого в не дуже приємному світлі згадувався секретар РНБО, а на той час міністр оборони Рустем Умєров, що він ділився з Міндічем своїми думками щодо кадрових призначень в уряді, дипломатичному корпусі, обговорював справи компанії Fire Point, давав якісь поради. Можливо, ділився державною таємницею, тут ще треба довести. Ви тоді сказали, що було би мудрим рішенням з боку президента Володимира Зеленського відсторонити або звільнити Умєрова. Бачимо, відповідних рішень немає. Скажіть, як ви розумієте зараз позицію президента, якщо жодні кадрові висновки не були зроблені?

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— Складно сказати, яка позиція президента щодо секретаря РНБО. Думаю, ідеальний варіант був би, якби Умєров сам написав заяву про відставку, враховуючи сенситивність питання і те, що в суспільства є питання щодо тих чи інших фрагментів так званих плівок Міндіча.

Я думаю, краще запитати президента або в його Офісі про його реакцію. Але якщо на цей момент немає ніяких кадрових рішень, я думаю, це питання [варто розглядати] з погляду презумпції невинуватості: доки немає вироку суду, людина вважається невинуватою.

Для мене дивно, що ці плівки потрапляють у публічний простір і як на це реагують НАБУ і САП. Я трішки свої внутрішні розслідування вів, поспілкувався з колегами, з адвокатами. Можу сказати, що це на 99% інформацію надає сторона захисту.