«Показова історія». Політолог прокоментував українські санкції проти представників найближчого кола нинішньої влади

Андрій Богдан був першим очільником Адміністрації, а потім Офісу президента Володимира Зеленського після його перемоги на виборах у 2019 році (Фото: president.gov.ua)

«Дуже симптоматично виглядає, багато людей, які були раніше у владі, були раніше в найближчому колі цієї влади, вони на сьогоднішній день перебувають під санкціями. Наприклад, той же друг президента та співвласник Студії Квартал 95 Тимур Міндіч, деякі інші особи. І це така дуже показова історія про якість тієї еліти, яка прийшла до влади в 2019 році», — заявив Рейтерович в ефірі Radio NV.

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Він додав, що люди, проти яких запровадили санкції після того, як вони були близькі до влади, «опинилися зовсім з іншого боку», але як до них ставитись, незрозуміло.

«Вони не є кримінальними злочинцями, тому що санкції — це не судове рішення. І я не знаю, як їх кваліфікувати, як до них, наприклад, ставитися, тому що ситуація є вкрай незрозуміла, бо сам інструмент санкцій абсолютно неправильно використовується», — сказав політолог.

Санкції проти Андрія Богдана та Тимура Міндіча

2 травня президент України Володимир Зеленський ввів в дію санкції проти п’яти осіб, серед яких колишній голова Офісу президента України Андрій Богдан.

«Їхні дії загрожують національним інтересам, безпеці, суверенітету й територіальній цілісності України», — зазначається в повідомленні на сайті Офісу президента України.

Санкції передбачають позбавлення державних нагород України (безстроково) та блокування активів, припинення торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України, припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів та заборону участі в приватизації та оренді державного майна протягом 10 років.

Сам Андрій Богдан вранці 2 травня написав на своїй сторінці у Facebook, що протягом останніх трьох днів його багато разів попереджали, що «якийсь Вова хоче затвердити на мене персональні санкції».

Він додав, що знає кілька варіантів мотивації підписання цього указу: «Звична стратегія відволікти суспільний інтерес; дуже обідився (мовою оригіналу — ред.) на мій позавчорашній пост; винний у передачі документів у ланцюжку Міндіч-Коломойський-Богдан-Смірнов-журналісти».



Богдан заявив, що «матеріали зливає Тимур Міндіч напряму журналістам через Михайла Ткача», пославшись на те, що Ткач не міг випадково зустріти Міндіча на пляжі в Ізраїлі та на те, що Ткач напряму спілкується з Міндічем, «як випливає з сюжета УП опублікованого 30.04.25».

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«Це, очевидно, публічна погроза співучасникам злочину не тільки злити документи з матеріалів справи, а і дати викривальні покази. В іншому випадку цей момент, коли звонить Міндіч і перебиває запис, ніколи би не попав у фінальну версію відредагованого і опублікованого відеозапису», — додав ексголова ОП.

13 листопада 2025 року Зеленський ввів в дію санкції РНБО проти бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.

Серед обмежень — блокування активів, обмеження торгівельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України, зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань, припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів тощо. У документі, що додається до указу президента, вказано, що громадянство Цукермана та Міндіча — Держави Ізраїль.

Тимура Міндіча називають організатором масштабної корупційної схеми відкатів в Енергоатомі (операція Мідас). 10 листопада НАБУ провело у нього обшуки. За кілька годин до цього бізнесмен виїхав з України. Його називають тим, хто входить в найближче оточення президента України.

Також фігурантом справи ЗМІ називають Олександра Цукермана, який координував дії окремих учасників злочинної організації.

