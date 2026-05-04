10 років для Богдана. За що Зеленський ввів санкції проти свого колишнього головного порадника і жодних деталей не повідомив

Що з’ясував NV, коли за допомогою депутатів та органів держвлади розбирався, чому Володимир Зеленський вирішив публічно покарати першого голову свого Офісу Андрія Богдана.

Неочікуваний хід зробив другого травня президент Володимир Зеленський — увів у дію рішення РНБО про санкції проти Андрія Богдана, ексголови Офісу президента (ОП). Разом на Банковій вони провели майже дев’ять місяців, а тепер колишня «права рука» очільника держави отримала з його рук обмеження, які діятимуть 10 років та, зокрема, передбачають: позбавлення держнагород, блокування активів, припинення торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України та інші покарання.

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Пояснень своїм діям очільник держави не навів. Та й сам Богдан відмовився відповідати на запитання NV щодо мотивів свого колишнього боса у справі запровадження проти нього санкцій, — водночас перший за часів Зеленського керівник ОП зажадав вибачень від Radio NV за раніше оприлюднену інформацію про те, що, дослівно, «я фінансую і консультую [Олексія] Арестовича».