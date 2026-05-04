Якщо Андрій Богдан є громадяном України, він виграє суд щодо запроваджених проти нього санкцій, впевнений Ігор Рейтерович (Фото: president.gov.ua)

Політолог Ігор Рейтерович в інтерв'ю Radio NV розповів, як ексголова Офісу президента Андрій Богдан може відповісти на санкції проти нього.

«Я знаю з відкритих джерел, що Богдан наче не живе в Україні. Тобто він перебуває, здається, в Австрії, принаймні така інформація ходила. І це піднімає тоді ще інше питання. Наскільки законними є санкції проти громадян України? Якщо він, наприклад, поміняв громадянство, але розмов про це не було, тоді це була б одна історія. Якщо це громадянин України, то я вітаю владу загалом. Це буде черговий позов, найімовірніше, фінально до Європейського суду з прав людини щодо незаконності санкцій. І цей позов буде задоволений», — заявив Рейтерович в ефірі Radio NV.

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Він зазначив, що «всі прекрасно розуміють», що незаконними є також санкції проти експрезидента та лідера партії Євросолідарність Петра Порошенка, тому «з великою ймовірністю можемо отримати скоро прецедент (визнання накладення санкцій незаконним — ред.) навіть всередині країни».

«Буде ще одна історія, оскільки, хто б там як до Богдана не ставився, але він людина, яка в юриспруденції, причому у тіньовому боці цієї юриспруденції, давайте так це скажемо, дуже добре розбирається. Тому я переконаний, що він завдасть удару у відповідь. І це буде не надто приємна ситуація для країни. Не для конкретних персоналій, а саме для країни. Оскільки відповідальність в цих судах несе держава Україна. Не якась конкретна персоналія, а держава Україна», — наголосив політолог.

Санкції проти Андрія Богдана — що відомо

2 травня президент України Володимир Зеленський ввів в дію санкції проти п’яти осіб, серед яких колишній голова Офісу президента України Андрій Богдан.

«Їхні дії загрожують національним інтересам, безпеці, суверенітету й територіальній цілісності України», — зазначається в повідомленні на сайті Офісу президента України.

Санкції передбачають позбавлення державних нагород України (безстроково) та блокування активів, припинення торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України, припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів та заборону участі в приватизації та оренді державного майна протягом 10 років.

Сам Андрій Богдан вранці 2 травня написав на своїй сторінці у Facebook, що протягом останніх трьох днів його багато разів попереджали, що «якийсь Вова хоче затвердити на мене персональні санкції».

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Він додав, що знає кілька варіантів мотивації підписання цього указу: «Звична стратегія відволікти суспільний інтерес; дуже обідився (мовою оригіналу — ред.) на мій позавчорашній пост; винний у передачі документів у ланцюжку Міндіч-Коломойський-Богдан-Смірнов-журналісти».

Богдан заявив, що «матеріали зливає Тимур Міндіч напряму журналістам через Михайла Ткача», пославшись на те, що Ткач не міг випадково зустріти Міндіча на пляжі в Ізраїлі та на те, що Ткач напряму спілкується з Міндічем, «як випливає з сюжета УП опублікованого 30.04.25».

«Це, очевидно, публічна погроза співучасникам злочину не тільки злити документи з матеріалів справи, а і дати викривальні покази. В іншому випадку цей момент, коли звонить Міндіч і перебиває запис, ніколи би не попав у фінальну версію відредагованого і опублікованого відеозапису», — додав ексголова ОП.