Президент України Володимир Зеленський ввів в дію санкції проти колишнього голови Офісу президента України , попередника Андрія Єрмака, Андрія Богдана. З чим це пов’язано, в ефірі Radio NV припустив політолог Ігор Чаленко.

Ігор Чаленко політолог, голова Центру аналізу і стратегій

Коли вчора читав заголовок, що президент запровадив санкції проти ексочільника Офісу президента Андрія, я такий думаю: «Невже? Це могло щось трапитися». Потім трошки проскролив і прізвища вискочили — виявляється все ж таки проти Андрія Першого. Перший, мається на увазі, Андрій Богдан.