«Андрій Перший». З чим пов’язані санкції проти Богдана, якщо не з Міндічгейтом, і як можуть бути причетні Буданов і Коломойський — Чаленко

3 травня, 11:09
Андрій Богдан у травні 2026 року став підсанкційною особою (Фото: Андрій Богдан / Facebook)

Андрій Богдан у травні 2026 року став підсанкційною особою (Фото: Андрій Богдан / Facebook)

Президент України Володимир Зеленський ввів в дію санкції проти колишнього голови Офісу президента України, попередника Андрія Єрмака, Андрія Богдана. З чим це пов’язано, в ефірі Radio NV припустив політолог Ігор Чаленко.

Ігор Чаленко

Ігор Чаленко

політолог, голова Центру аналізу і стратегій

Коли вчора читав заголовок, що президент запровадив санкції проти ексочільника Офісу президента Андрія, я такий думаю: «Невже? Це могло щось трапитися». Потім трошки проскролив і прізвища вискочили — виявляється все ж таки проти Андрія Першого. Перший, мається на увазі, Андрій Богдан.

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Редактор: Юлія Козіна

Теги:   Андрій Богдан Радіо NV Санкції Офіс президента України

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