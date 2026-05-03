«Андрій Перший». З чим пов’язані санкції проти Богдана, якщо не з Міндічгейтом, і як можуть бути причетні Буданов і Коломойський — Чаленко
Андрій Богдан у травні 2026 року став підсанкційною особою (Фото: Андрій Богдан / Facebook)
Президент України Володимир Зеленський ввів в дію санкції проти колишнього голови Офісу президента України, попередника Андрія Єрмака, Андрія Богдана. З чим це пов’язано, в ефірі Radio NV припустив політолог Ігор Чаленко.
Ігор Чаленко
Коли вчора читав заголовок, що президент запровадив санкції проти ексочільника Офісу президента Андрія, я такий думаю: «Невже? Це могло щось трапитися». Потім трошки проскролив і прізвища вискочили — виявляється все ж таки проти Андрія Першого. Перший, мається на увазі, Андрій Богдан.