Ескголова ОП Богдан заявив, що санкції проти нього ввели за розповсюдження серед журналістів «плівок Міндіча»

Андрій Богдан був першим очільником Адміністрації, а потім Офісу президента Володимира Зеленського після його перемоги на виборах у 2019 році (Фото: president.gov.ua)

Колишній голова Офісу президента Андрій Богдан заявив, що санкції проти нього ввели за розповсюдження серед журналістів “плівок Міндіча”.

«Моє швидке розслідування обставин винесення щодо мене санкцій показало, що санкції винесено щодо мене за розповсюдження серед журналістів «плівок Міндіча». Складна конструкція щодо опублікування корупційних розмов посадовців захована за юридичною фразою «за системну дискредитацію вищого керівництва держави», — сказав він у відеозверненні, опублікованому у Facebook 5 травня.

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Богдан стверджує, що вперше у світовій історії «санкції нанесено не за корупцію, а за боротьбу з корупцією, за протидію корупції».

Ексголова ОП також оголосив про власне адвокатське розслідування обставин запровадження проти нього санкцій.

Крім того, він повідомив про намір притягнути всіх причетних до кримінальної відповідальності.

«І обіцяю: всі посадові особи, які мали відношення до вчинення цього злочину чи певним чином протидіяли встановленню правди, буде притягнуто до кримінальної відповідальності. Санкції, так санкції - чекаємо», — додав Богдан.

2 травня президент України Володимир Зеленський ввів в дію санкції проти п’яти осіб, серед яких колишній голова Офісу президента Андрій Богдан.

«Їхні дії загрожують національним інтересам, безпеці, суверенітету й територіальній цілісності України», — зазначається в повідомленні на сайті Офісу президента.

Санкції передбачають позбавлення державних нагород України (безстроково) та блокування активів, припинення торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України, припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів та заборону участі в приватизації та оренді державного майна протягом 10 років.

Сам Андрій Богдан заявив, що протягом останніх трьох днів його багато разів попереджали, що «якийсь Вова хоче затвердити на мене персональні санкції».

Він сказав, що знає кілька варіантів мотивації підписання цього указу: «Звична стратегія відволікти суспільний інтерес; дуже обідився (мовою оригіналу — ред.) на мій позавчорашній пост; винний у передачі документів у ланцюжку Міндіч-Коломойський-Богдан-Смірнов-журналісти».

Богдан додав, що «матеріали зливає Тимур Міндіч напряму журналістам через Михайла Ткача», пославшись на те, що Ткач не міг випадково зустріти Міндіча на пляжі в Ізраїлі та на те, що Ткач напряму спілкується з Міндічем, «як випливає з сюжета УП опублікованого 30.04.25».