Виконавча директорка Центру протидії корупції Дар'я Каленюк в інтерв'ю Radio NV наголосила на необхідності звільнення Рустема Умєрова з посади секретаря Ради національної безпеки та оборони України та припинення його участі у міжнародних переговорах від імені України.

«Я думаю, що плівки Міндіча, які опублікував Михайло Ткач, автентичні. І там фігурує Рустем Умєров неодноразово. Він постійно комунікував з Тимуром Міндічем. Тимур Міндіч давав міністру оборони України вказівки, як допомагати окремій компанії, компанії Fire Point, як отримувати контракти додаткові на великі бюджетні замовлення для цієї компанії, як продати цю компанію в Емірати», — зазначила Каленюк в ефірі Radio NV.

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Вона також нагадала, що Умєров часто їздить на Близький Схід.

«Офіційно це подається як для того, щоб домовлятися з росіянами про так званий мир або про обмін полоненими, але ми ж розуміємо, що не тільки про це їздить в Арабські Емірати і на Близький Схід домовлятися Рустем Умєров. Сам факт того, що він уже фігурує на цих плівках і такі розмови, що міністр оборони, по суті, був в кишені у голови організованого злочинного угруповання, свідчить про те, що йому потрібно йти в відставку», — заявила виконавча директорка ЦПК.

Каленюк сказала, що Умєров не має суспільної довіри, щоб продовжувати представляти інтереси України на посаді секретаря РНБО, як голова переговорної групи з американською та російською делегаціями і як людина, що відповідає за експорт озброєнна та накладання санкцій через «явний конфлікт інтересів».

«Я думаю, що НАБУ поки що не оголошує йому про підозру, можливо, не має достатньо зібраних доказів, але поза кримінальною відповідальністю на Рустема Умєрова має бути накладена політична відповідальність. А це звільнення з таких відповідальних посад, від яких залежить наші життя або смерть. І в нас є сумнів, що ця людина представляє там інтереси дійсно народу України, а не інтереси організованого злочинного угруповання», — додала виконавча директорка ЦПК.

Роль Умєрова у Міндічгейті

У листопаді 2025 року в НАБУ повідомляли, що Умєрова допитували у справі Мідас. Директор НАБУ Кривонос наголошував, що секретар РНБО не є підозрюваним.

Крім того, 29 квітня Українська правда оприлюднила частину розшифровок розмов, які, за даними видання, були записані під час прослуховування НАБУ і САП Тимура Міндіча. У цих розмовах, за даними УП, Міндіч обговорював із секретарем РНБО Рустемом Умєровим фінансування компанії Fire Point.

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Згідно з ними, Міндіч у розмові з Умєровим щодо виділення бюджетних коштів на закупівлю продукції Fire Point нібито запитав тодішнього міністра оборони — чи викликав він голову НБУ Андрія Пишного, на що Умєров відповів, що його немає в країні. Тоді Міндіч, якщо вірити записам, попросив «викликати державний Сенс Банк, тому що рішення можна ухвалити постановою Кабінету міністрів».

Після оприлюднення записів, Антикорупційна рада при Міноборони закликала створити робочу групу з представниками Генштабу, родів і видів сил, які використовують продукцію Fire Point, антикорупційних і слідчих органів для проведення аудиту контрактів і ціноутворення компанії, а також до часткової націоналізації Fire Point та відсторонення Умєрова від посади секретаря РНБО.

30 квітня головний конструктор Fire Point Денис Штілерман категорично спростував інформацію, оприлюднену в журналістському розслідуванні УП.

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12 травня Кривонос та очільник САП Олександр Клименко повідомили на брифінгу, що Умєров отримав статус свідка у кримінальному провадженні, пов’язаному з корупцією за участю бізнесмена Тимура Міндіча.