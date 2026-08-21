«Влада захищає залишки корупціонерів». Інтерв'ю з Железняком — про операції НАБУ, паніку Зеленського і трагікомічне у цій ситуації

21 серпня, 16:00
NV Преміум
Народний депутат України Ярослав Железняк (Фото: rada.gov.ua)

Народний депутат України Ярослав Железняк (Фото: rada.gov.ua)

Автор: Інна Марецька

Народний депутат з фракції Голос, перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк розповів в інтерв’ю Radio NV про справи НАБУ й САП та причетність Офіса президента. 

— Цей новий епізод Феміда — це продовження тієї злочинної організації? Чи якась окрема рейдерська команда, але з тими ж політичними зв’язками?

— Це та ж команда, якщо це можна назвати командою. Я бачив, що у матеріалах НАБУ вони їх називають злочинною організацією, що виглядає більш притаманно опису ситуації.

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По-друге, в рамках заслухання ВАКСу і прокурора САП, а це було вчора щодо запобіжки [фігуранту справи, ексдепутату Максиму] Микитасю і буде продовжено сьогодні, ми почули, що гроші, які ця організація накопичувала, потім використовувалися зокрема і для застав. Тому так, це продовження.

Теги:   Інтерв'ю NV Ярослав Железняк Кирило Буданов Radio NV Ірина Мудра

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