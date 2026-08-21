Народний депутат з фракції Голос, перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк розповів в інтерв’ю Radio NV про справи НАБУ й САП та причетність Офіса президента.

— Цей новий епізод Феміда — це продовження тієї злочинної організації? Чи якась окрема рейдерська команда, але з тими ж політичними зв’язками?

— Це та ж команда, якщо це можна назвати командою. Я бачив, що у матеріалах НАБУ вони їх називають злочинною організацією, що виглядає більш притаманно опису ситуації.

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По-друге, в рамках заслухання ВАКСу і прокурора САП, а це було вчора щодо запобіжки [фігуранту справи, ексдепутату Максиму] Микитасю і буде продовжено сьогодні, ми почули, що гроші, які ця організація накопичувала, потім використовувалися зокрема і для застав. Тому так, це продовження.