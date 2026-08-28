Інтерв'ю з Радіною — про найбільшу перемогу в корупційній історії, що пов’язана з ОП, «якою б огидною вона не виглядала» (Фото: Офіс президента України / Facebook)

— Під варту взяли колишню заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру, з альтернативою застави 20 мільйонів. Загалом ця історія справляє надзвичайно гнітюче враження ще й тому, що це людина, яка займалася судовою реформою, опікувалася питаннями судочинства, правосуддя, курувала питання створення трибуналу щодо Росії. Яке загальне враження на вас справили всі ці плівки? Чи стало для вас все це очікуваним?

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— Мушу сказати, що це для мене стало неочікуваним. Я можу з вами погодитися, що враження гнітюче. Разом із тим, я можу запропонувати на це дивитися, як на лікування країни, від якого спочатку стає гірше, а потім стає краще.