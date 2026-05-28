Зеленський: Створення української балістики не хоче не тільки Росія, причини в конкуренції

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що активно просуває розробку вітчизняної балістики та антибалістичних систем, проте ця ініціатива натрапляє на опір з боку окремих держав через комерційну конкуренцію.

Про це глава держави заявив у четвер, 28 травня, в коментарі для національного телемарафону Єдині новини, перебуваючи з візитом у Швеції.

За словами президента, перешкоди у створенні далекобійної зброї створює не лише країна-агресор РФ, але й інші гравці на світовому ринку озброєнь.

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«Я штовхаю постійно ідею української балістики і української антибалістики. Українську балістику не хоче не тільки Росія. Росія — зі зрозумілих причин, але не тільки Росія, також — зі зрозумілих причин. Причини — в бізнесі, в конкуренції», — наголосив Зеленський.

Паралельно Україна лобіює розгортання загальноєвропейської системи протиракетної оборони (ПРО) для боротьби з балістичними загрозами. Перші практичні домовленості у цій сфері Київ уже уклав зі Стокгольмом.

Зеленський підкреслив, що Швеція стала першим великим партнером, який підтримав українську концепцію антибалістичного щита. Для повноцінного старту проєкту залучать ще кілька держав. Глава держави розраховує, що остаточно «дотиснути» цю ідею на міжнародному рівні та перейти до практичної роботи вдасться протягом літа 2026 року під час серії двосторонніх зустрічей.

Розробка української балістики — що відомо

Створення власної далекобійної зброї стало пріоритетом України через обмеження союзників на удари західним озброєнням по РФ. Головним державним проєктом є ОТРК Сапсан (Грім-2). У серпні 2024 року Володимир Зеленський оголосив про успішне випробування першої української балістичної ракети, дальність якої, за даними ОП, становить 600−700 км. Паралельно на фронті вже застосовують вітчизняну ракету-дрон Паляниця та модернізовані крилаті ракети Нептун.

Важливим гравцем у цьому секторі є приватна компанія Fire Point, яка розробляє власну лінійку ракетного озброєння:

Інфографіка: NV

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14 травня головний конструктор та співвласник компанії Fire Point Денис Штілерман оголосив про приєднання до антибалістичної коаліції та презентував пан'європейський проєкт Freya (Фрея). Метою ініціативи є створення єдиної захищеної системи ППО та ПРО з акцентом на перехоплення балістичних цілей.

Інфографіка: NV

Згодом, 25 травня, Штілерман уточнив, що проєкт Freya створюється як дешевший аналог американського комплексу Patriot. До розробки цього загальноєвропейського протиракетного щита вже долучилися Німеччина, Франція та Норвегія. Наразі партнери перейшли до етапу випробувань дослідних зразків.