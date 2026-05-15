Росія розглядає плани операцій за напрямками на південь та на північ від території Білорусі – або проти Чернігівсько-Київського напрямку в Україні, або проти однієї з країн НАТО – саме з території Білорусі.

Про це у пʼятницю, 15 травня, заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, Київ продовжує фіксувати російські спроби більше втягнути Білорусь у війну проти України. Нещодавно відбулись додаткові контакти між росіянами та самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, які «мають на меті переконати його долучитись до нових російських агресивних операцій», написав президент.

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«Україна володіє деталями розмови між Росією та Білоруссю. Україна, безперечно, буде захищати себе і своїх людей, якщо Олександр Лукашенко схибить та вирішить підтримати ще й цей російський намір», — наголосив Зеленський.

Він повідомив, що доручив Силам оборони та безпеки України посилити відповідний напрямок і представити план реагування, який буде розглянутий та затверджений на Ставці Верховного головнокомандувача.

Спроби Росії затягнути Білорусь у війну проти України — останні новини

12 травня Лукашенко заявив про плани точкової мобілізації окремих військових частин для «підготовки до можливих бойових дій». Він стверджує, що Білорусь «налаштована на мир», проте армія має бути готовою до війни «у разі необхідності».

4 травня речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомляв, що на території Білорусі триває створення полігонів та логістичних напрямків, які можуть бути використані Росією у будь-який момент. Наразі російське угруповання в Білорусі недостатнє для наступу на Україну.

2 травня Зеленський заявив, що напередодні спостерігалася «специфічна активність» біля кордону Білорусі. Він підкреслив, що Україна уважно фіксує всі зміни.