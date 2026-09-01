Росія продовжуватиме застосовувати тактику шахедного терору щонайменше до проведення виборів, які відбудуться 18-20 вересня. Про це заявив очільник Офісу президента Кирило Буданов у коментарі Новини․LIVE.

На міжнародному форумі Україна Завтра Буданов наголосив, що на полі бою росіяни не можуть продемонструвати своїм виборцям відчутних перемог. Саме тому намагаються створити потрібну їм картинку за рахунок терору.

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«Наближаються вибори. Росіянам потрібно показати якусь вражаючу картинку перемоги, бо на полі бою перемоги вони не відчувають. Тому терор. Вони не вміють інакше. Цей терор буде як мінімум до виборів», — заявив керівник ОП.

1 вересня росіяни атакували дронами Київ. У Подільському районі внаслідок російської атаки реактивними дронами виникло загоряння в 16-поверховому будинку на рівні 14−15 поверхів, троє людей постраждали.

Внаслідок нічного удару по Києву та області балістичними та крилатими ракетами загинули 12 людей, серед них — громадянин Індії.

У Києві 31 серпня 11 разів оголошували повітряну тривогу через загрозу реактивних шахедів. Відомо про поранення восьми людей. Росіяни майже безперервно атакують столицю та Київську область дронами, починаючи з 27 серпня.

Атака РФ у ніч проти 1 вересня — головне

1 вересня Росія здійснила прицільний балістичний удар по залізничному депо та інших об'єктах Укрзалізниці в Києві, внаслідок чого загинули семеро людей, шестеро з них — працівники залізниці. Атака спричинила значні руйнування, зокрема повністю знищено один із цехів. Ще одна людина загинула у Голосіївському районі.

У Повітряних силах повідомили, що Росія запустила по Україні балістичні та крилаті ракети, а також майже 200 БПЛА. ППО знешкодила десять балістичних і крилатих ракет, дві Бандеролі та 187 безпілотників. Влучання ракет і БПЛА зафіксовано на 28 локаціях, у десяти місцях упали уламки. Частина ракет не досягла цілей.

За даними Київської ОВА, у Борисполі загинули чотири людини. Ще 13 людей отримали поранення. У місті пошкоджено пʼятиповерховий житловий будинок, магазин, приватні будинки, автомобілі, підприємство та будівлю СТО.