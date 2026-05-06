Зеленський сказав, як Україна реагуватиме на недотримання Росією припинення вогню

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в середу, 6 травня, заявив, що країна-агресор Росія не припинила свої атаки , попри українську пропозицію про режим тиші. Україна діятиме дзеркально і визначатиме відповіді, залежно від ситуації вночі та завтра.

Зеленський подякував усім іноземним лідерам, які підтримали Україну та її пропозицію про режим тиші. Він зазначив, що Росія відповіла на українську пропозицію новими ударами й атаками, зокрема, у Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській областях, Сумах, Запоріжжі та Херсоні.

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«Жоден із видів своєї воєнної активності Росія не зупинила. На жаль, не зупинила. Україна буде діяти дзеркально. Залежно від ситуації вночі та завтра теж будемо визначатись із нашими цілком справедливими відповідями», — сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що Росія отримала чітку пропозицію щодо режиму тиші та знає, як зв’язатися з Україною або з партнерами для узгодження деталей.

«Якщо ж ту одну особу в Москві, яка не може жити без війни, цікавить тільки один парад і більше нічого, то це інша справа. Україна готова працювати заради миру. Україна прагне достойно закінчити цю війну. Росія довоювалася до того, що і їхній головний парад уже залежить від нас. І це чіткий сигнал: треба завершувати», — додав президент України.

Увечері 4 травня міноборони РФ заявило, що 8 і 9 травня «оголошується перемир’я», і пригрозило масованими ударами по центру Києва, якщо Україна спробує «зірвати святкування дня перемоги». У відомстві цинічно заявили, що раніше нібито «утримувалися» від ударів по центру Києва «з гуманітарних міркувань».

У відповідь президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна не отримувала жодних офіційних звернень про припинення вогню, але оголошує режим тиші з опівночі в ніч з 5 на 6 травня.

Станом на 10:00 6 травня Росія здійснила 1820 порушень режиму припинення вогню, ініційованого Україною. Зокрема, країна-агресор атакувала дитячий садок у Сумах, де загинули двоє людей.

Перед цим Зеленський говорив, що українські дрони можуть з’явитися над парадом 9 травня в Москві.

Парад 9 травня на Красній площі в Москві вперше з 2022 року пройде без військової техніки, тільки з маршируючою колоною. Кількість гостей зменшиться до кількох сотень людей замість звичних тисяч, а сам парад триватиме менше години.