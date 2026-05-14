Червінський розповів, як після перших зустрічей з Єрмаком в нього просили $10 тис.

Колишній контррозвідник, полковник СБУ Роман Червінський , яки клопотав про статус свідка у справі Андрія Єрмака щодо легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом, в інтерв'ю NV розповів про свої перші зустрічі з колишнім главою ОП та його братом Денисом в 2019 році.

Червінський пригадав, як у 2019 році особисто зустрічався з Андрієм Єрмаком, оскільки той «пропонував побороти корупцію у СБУ, яка на той момент вирувала — співробітники СБУ курували певні напрямки, з яких отримували прибутки та хабарі».

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«Тому він [Єрмак] пропонував мені як людині, яка діяла в управлінні [СБУ], яке протидіяло ворожій агресії на території [квазіутворень] „ДНР/ЛНР“ і Криму, щоб ми і наші хлопці, які працювали в нашому управлінні, не були пов’язані з корупційними схемами, допомогли йому змінити кадрову політику у СБУ і навести там лад. На що я погодився і сказав, що ми із задоволенням допоможемо, тому що це гарна ідея і дуже правильний напрямок руху», — розповів колишній розвідник.

Однак, за словами Червінського, через декілька днів після другої зустрічі з Єрмаком до нього підійшла «людина, яка організовувала цю зустріч», і сказала: «Мені соромно це запитувати, однак ці люди — Денис Єрмак і Андрій — просять заплатити їм 10 тисяч доларів за кожну зустріч із ним». Ексрозвідник заявив, що «був шокований».

Він стверджує, що цією людиною був Сергій Шумський, який співпрацював із самим Червінським, коли той був у СБУ. «Він знав Дениса Єрмака, вони спільно перед цим проходили службу в батальйоні Дніпро-1. […] Денис Єрмак і ця людина були на першій зустрічі, це вони організували цю зустріч», — розповів Роман Червінський.

За його словами, чоловіки були добре знайомі, «Сергій навіть більше часу приділяв допомозі Денису, коли той потрапив до лікарні після контузії».

«Тому він був на гарному рахунку з цією сім'єю, знає батьків Андрія і Дениса Єрмаків. Він почув у перші дні гарні наративи, гарні напрямки руху і зрозумів, що саме мені потрібно запропонувати, мені та іншим своїм знайомим, яких він вважав некорумпованими, зустрітися з Єрмаком для наведення ладу у СБУ», — пояснив ексрозвідник.

Саме Сергій Шумський, за словами Червінського, потім підійшов до нього зі словами: «Мені соромно, але Денис попросив 10 тисяч доларів за зустріч із Єрмаком».

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«Потім він мені пояснив, що це спільнота режисерів, акторів, це люди культури і в них так заведено. Ти маєш, коли намагаєшся з ними встановити якісь відносини, зафіксувати, хто старший по статусу, по рангу, хто нижчий. Якщо ти платиш, ти фактично фіксуєшся і визнаєш його верховенство, далі вже працюєш на нього. Так було мені пояснено. Я не повірив цьому, попросив записати на диктофон розмову з Денисом. Він сказав, що це зробить, проте не зробив», — констатував він.

Червінський із посиланням на вже загиблого на фронті Дмитра Штанька, який у той період таємно записав брата Єрмака, також стверджує, що Денис Єрмак «періодично проводив зустрічі з іншими людьми, яким пропонували обійняти посади в державному апараті управління». «І Денис нібито проводив кастинги, відбори. Людина писала про себе резюме, він подавав його Єрмаку, Андрію — принаймні він [Штанько] так говорив і розповідав про це. За кожну таку зустріч Денис Єрмак брав по 10 тисяч доларів з тієї людини, яка бажала обійняти посаду», — заявив ексрозвідник.

Раніше Роман Червінський заявив, що хоче бути свідком обвинувачення у справі щодо екскерівника Офісу президента Андрія Єрмака.

11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому главі Офісу президента Андрію Єрмаку. Антикорупційні органи заявили, що викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн «на елітному будівництві під Києвом» — мова йде про кооператив Династія. Єрмаку оголосили підозру як одному з можливих учасників цієї групи.

Його ймовірні дії правоохоронці кваліфікують за ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, організованою групою або в особливо великому розмірі).

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Сам Єрмак пізніше в коментарі журналістам заперечив, що має будинок у кооперативі Династія. Він стверджував, що має лише «одну квартиру та автомобіль». Його адвокат назвав підозри «безпідставними».

14 травня суд арештував Єрмака з альтернативою застави у 140 млн грн.