Був автором «плівок» Єрмака. Червінський пояснив, чому в суді озвучив ексглаві ОП закид у загибелі Дмитра Штанька

Колишній контррозвідник, полковник СБУ Роман Червінський , розповів в інтерв'ю NV , чому в суді під час обрання запобіжного заходу Андрію Єрмаку фактично дорікнув йому в загибелі на фронті Дмитра Штанька, який кілька років тому нібито таємно записав Дениса Єрмака, брата ексглави ОП.

Червінський стверджує, що ще в 2019 році «Денис Єрмак періодично проводив зустрічі з людьми, яким пропонували обійняти посади в державному апараті управління, і нібито проводив кастинги, відбори».

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«Людина писала про себе резюме, він [Денис] подавав його Єрмаку, Андрію, — принаймні він [Денис Штанько] так говорив і розповідав про це. За кожну таку зустріч Денис Єрмак брав по 10 тисяч доларів з тієї людини, яка бажала обійняти посаду», — заявив Червінський в інтерв'ю NV.

За його словами, на цих зустрічах з певного часу був присутній Денис Штанько [підполковник поліції у відставці, бізнесмен — прим. ред], який і фіксував їх на відео та аудіо, стверджує Червінський. «Потім у подальшому, якщо ви бачили, [народний депутат] Гео Лерос опублікував їх [записи] у себе на фейсбук-сторінці і коментував їх дуже активно свого часу».

Штанько загинув захищаючи Україну, 5 жовтня 2022 року, під Бахмутом. У відповідь на запитання NV, чому Червінський у суді дорікнув Єрмаку в його загибелі, колишній ексрозвідник виклав таку послідовність подій.

«На цих записах все видно, як Денис Єрмак проводить співбесіди з кандидатами на державні посади і повідомляє, що Андрій їх призначить свого часу, через певний час після призначення на посаду керівника Офісу президента. Саме тому Дмитро Штанько спочатку був спровокований на кримінальне провадження. Щодо нього сфабрикували провадження, спровокували його», — стверджує ексрозівдник.

За його словами, коли почалося повномашстабне вторгнення, «СБУ дуже активно почала мобілізувати Штанька».

«Він при цьому був у ТрО в Києві, захищав Київ на початку війни. У нього була підпорядкована група людей, молоді хлопці, але вони проводили якісь навчання і перебували в підрозділі ТрО міста Києва. Проте СБУ відкрила кримінальне провадження за ухилянтство щодо нього в червні чи липні 2022 року, коли ще для мобілізації було достатньо людей, всіх охочих, і волонтерів, патріотів, які добровільно йшли на фронт. Чомусь СБУ переслідувала і відкрила кримінальне провадження, руками МВС, саме щодо Штанька», — зауважив Роман Червінський.

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Він тверджує, що коли Штанько намагався з’ясувати ці питання, то під час проходження медичної комісії «звернувся до керівника ТЦК в районі своєї реєстрації, і той йому повідомив, що це політичне питання». «І в нього є проблеми через Штанька, що той не мобілізується так швидко, як йому хотілось би. І питання зніметься після того, як Штанько повернеться з війни вже, як він сказав, у „чорному кульку“», — стверджує Червінський.

Такі ж свідчення, за його словами, озвучив інший товариш Штанька, який служив із ним у підрозділі 95-ої бригади. «Кожного дня він як його командир мав звітувати співробітнику СБУ, де знаходиться Штанько, чи на позиції він, чи ні. І коли Штанько був уже втретє за місяць контужений, був тиск, що його мають відправити на передові позиції. Він ніс службу на спостережному пункті, який знаходився перед нашими позиціями, тому постійно було вогневе ураження цього пункту, де він знаходився. Ці люди також готові свідчити про те, що завдання стояло саме в ліквідації Штанька», — наголосив Роман Червінський.

Ексрозвідник також вважає, що сам він «був обвинувачений у певних кримінальних справах через тиск саме з боку Єрмака і Офісу президента, мені навіть слідчий прямо сказав, що це вказівка [заступника керівника Офісу президента Олега] Татарова, що він має відкрити провадження».

«Ось таким чином я би міг підтвердити той факт на суді, що Єрмак має величезний вплив на правоохоронні органи, за його вказівкою формуються справи. Люди можуть бути мобілізовані і на такі позиції, які передбачають, що людина має максимальний шанс бути вбитою ворогом», — заявив Червінський.

12 травня 2026 року Червінський та Єрмак влаштували перепалку під час перерви у засіданні ВАКС, де колишньому керівнику Офісу президента обирали запобіжний захід у справі про легалізацію 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом.

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У залі суду був присутній Червінський, і Єрмак звернувся до нього.

«Давно не бачив вас, пане Романе, востаннє бачив у 2019 році, коли мій брат (Денис Єрмак — ред.) представляв вас як свого побратима, яструба», — сказав колишній керівник ОП. Червінський відповів, що потім Денис Єрмак «попросив $10 тис. за зустріч».

«Я пам’ятаю, а потім Дмитро Штанько, який записав вашого брата, який збирав за кожну зустріч з вами по $10 тис., виявився на фронті і загинув через вас. Тому я тут сьогодні. Сподіваюсь, що це так просто не минеться для вас, і для тих, хто здавав країну з самого початку», — заявив розвідник. Єрмак сказав, що це «не відповідає дійсності».

У 2021 році брат Андрія Єрмака Денис Єрмак виграв суд проти народного депутата Гео Лероса, який опублікував записи нібито його розмов. Суд визнав недостовірною та такою, що порочить честь і гідність Єрмака, інформацію, яку Лерос опублікував у себе в Facebook: «Відеодокази, як Єрмак через свого брата барижить державними посадами, впроваджує свою програму до правоохоронних структур та оборонки (привіт з РФ), ну і, звісно, заробіток на державі».