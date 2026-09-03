Клименко призначив ексвіцепрем'єра Кулебу своїм радником

3 вересня, 18:24
Секретар РНБО Ігор Клименко призначив ексвіцепрем'єра Олексія Кулебу своїм радником (Фото: Олексій Кулеба/Facebook)

Секретар РНБО Ігор Клименко призначив ексвіцепрем'єра Олексія Кулебу своїм радником (Фото: Олексій Кулеба/Facebook)

Секретар РНБО Ігор Клименко призначив колишнього віцепрем'єр-міністра з відновлення України Олексія Кулебу своїм радником. 

Про це у четвер, 3 вересня, повідомляє ZN.UA з посиланням на власні джерела.

Спершу після переформатування уряду кандидатуру Кулеби розглядали на посаду заступника секретаря РНБО — такі призначення ухвалює президент Володимир Зеленський.

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За даними видання, конкретно цю кандидатуру лобіювала помічниця президента Марія Левченко, однокурсниця і Кулеби, і керівника Держфінмоніторингу Філіпа Проніна.

За інформацією джерел ZN.UA на Банковій, скандал, пов’язаний з антикорупційними органами, пригальмував призначення Кулеби на нову посаду президентом. Через це Зеленський делегував це рішення секретарю РНБО Ігорю Клименку, який, маючи відповідні повноваження, і зробив Кулебу своїм радником.

16 липня 2026 року Рада призначила нового прем'єр-міністра Сергія Корецького та проголосувала за новий склад уряду, МВС очолив Іван Вигівський.

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ЗМІ писали та сам президент підтверджував, що Ігор Клименко розглядався як один з кандидатів на посаду міністра оборони замість Михайла Федорова. Водночас нардеп Ярослав Железняк заявляв, що Клименко на тлі масштабних протестів в Україні проти відставки Федорова відмовився очолювати відомство. Пізніше того ж дня Зеленський оголосив, що Міноборони очолить Євгеній Хмара.

3 серпня Зеленський звільнив Рустема Умєрова з посади секретаря РНБО та призначив головою Служби зовнішньої розвідки України — саме на його місце секретаря РНБО заступив Ігор Клименко.

Редактор: Владислава Коваленко

Теги:   РНБО Ігор Клименко Олексій Кулеба

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