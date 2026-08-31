В Україні готують новий формат повітряних тривог для дронових і ракетних атак (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

В Україні готують окремий план щодо режиму роботи закладів у Києві в умовах нового виду російських атак .

Про це на засіданні фракції Слуга народу повідомив прем'єр-міністр, розповіла народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк у своєму Telegram-каналі в понеділок, 31 серпня.

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За її словами, основна ідея — навіть під час безперервних атак ворога забезпечити життєдіяльність міста та економіки.

Розглядається можливість розділити види тривог: жовта означатиме дронову атаку, а червона — ракетну небезпеку.

Під час жовтого режиму робота закладів продовжуватиметься або зупинятиметься на розсуд самого закладу. Під час червоного — зупинятиметься все.

Також пропонується обмежити тарифи таксі під час тривог, розблокувати мости, при цьому наземне сполучення зберігатиметься.

Прем'єр-міністр підкреслив, що нові регламенти ще не ухвалені — остаточне рішення планують ухвалити найближчими днями.

У понеділок, 31 серпня, у Києві вже дев’ять разів оголошували повітряну тривогу через загрозу реактивних шахедів — постраждали вісім людей. Росіяни майже безперервно атакують столицю та область дронами, починаючи з 27 серпня.

На тлі цього столична влада вже розглядає й інші зміни в роботі міста під час тривог. Того ж дня мер Києва Віталій Кличко заявив, що в столиці можуть зняти обмеження на роботу метро під час повітряних тривог, а у Верховній Раді розглядають варіант проведення голосувань народних депутатів з телефонів в укритті — про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, наголосивши, що остаточного рішення ще немає.