Посол України у Британії Валерій Залужний очолив рейтинг довіри українців у липні 2026 році (Фото: Валерій Залужний / Telegram)

Найвищі показники довіри серед українців у липні мали посол у Великій Британії, ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та колишній міністр оборони України Михайло Федоров, свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), опубліковане у понеділок, 10 серпня.

Президент України Володимир Зеленський перебуває на четвертому місці рейтингу посадовців, яким українці довіряють найбільше:

Валерій Залужний: довіряють 66% опитаних респондентів, 24% — не довіряють;

Михайло Федоров: довіряють 63%, 16% — не довіряють;

Кирило Буданов: 61% довіряють, 22% не довіряють;

Володимир Зеленський: довіряють 56%, не довіряють — 38%;

Ігор Терехов: 47% довіряють, 19% не довіряють.

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Далі йдуть командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький та волонтер Сергій Притула.

Фото: КМІС

«Зеленський також зберігає високі показники довіри, але наші інші опитування показують, що більшість бажає, щоб після війни хтось інший обійняв посаду президента. Тобто наразі він має достатню довіру, щоб лишатися легітимним для української громадськості головою держави, але це не скасовує бажання оновлення політичних еліт у мирний період», — сказано у коментарі виконавчого директора КМІС Антона Грушецького.

Найменші показники довіри мають народні депутати Дмитро Разумков, Олексій Гончаренко і Петро Порошенко, свідчать результати дослідження.

КМІС провів всеукраїнське опитування громадської думки упродовж 16−31 липня 2026 року мішаним методом (mixed-mode) за участі загалом 1808 респондентів. Статистична похибка вибірки не перевищує 4,9%.

Раніше КМІС повідомляв, що у липні Зеленському довіряли 55% українців, 40% — не довіряли. Показники знизилися порівняно з травнем 2026-го, коли довіра до президента була на рівні 61%.