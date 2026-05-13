Рішення про запобіжний захід для Єрмака у ВАКС зачитають вранці 14 травня

Як повідомила журналістам секретарка ВАКС, рішення про запобіжний захід для Андрія Єрмака зачитають вранці 14 травня (Фото: Сергій Окунєв/NV)

Про це 13 травня повідомляють кореспонденти агентства Укрінформ.

За словами журналістів, про це їм повідомила секретарка ВАКС.

Сам Єрмак під час виступу у суді заперечив усі звинувачення проти себе у цій справі та зазначив, що його майно «обмежується тільки тим, що викладено у його декларації, яку він всі роки чесно та сумлінно заповнював», повідомляє Transparency International Ukraine.

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За словами ексголови ОП, його декларацію у 2025 році перевірило НАЗК. Також він сказав, що він нікому не давав ніяких доручень на представництво його інтересів.

Що ж до різних прізвиськ, які йому нібито приписують у цій справі, Єрмак сказав: «У мене є одне ім'я — Андрій Єрмак, яке мені надали батьки практично 55 років тому мої батьки».





Далі — адвокат Єрмака звернувся до слідчого судді з проханням «визнати підозру необґрунтованою» та відмовити в запобіжному заході його клієнту.

«А якщо слідчий суддя визнає підозру обґрунтованою, то просить відмовити у триманні під вартою та обрати запобіжний захід у вигляді застави, при цьому не обмежуючи пересування по території України. Суму застави визначити в межах, які передбачені КПК України», — резюмували у Transparency International Ukraine.

Справа Андрія Єрмака: що відомо

11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому главі Офісу президента Андрію Єрмаку. Антикорупційні органи заявили, що викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн «на елітному будівництві під Києвом» — ідеться про кооператив Династія.

Ймовірні дії Єрмака кваліфікують за ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, організованою групою або в особливо великому розмірі).

Сам Єрмак заперечував, що має будинок у кооперативі Династія. Він стверджував, що має лише «одну квартиру та автомобіль». Його адвокат назвав підозри «безпідставними».

12 травня розпочалося судове засідання з обрання Єрмаку запобіжного заходу. Правоохоронці просять тримання під вартою з можливістю застави 180 млн грн. Увечері 12 травня суддя оголосив перерву в засіданні до 13 травня. Сторона захисту заявляла, що не мала часу на ознайомлення з 16 томами у справі.

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13 травня суд продовжив обирати запобіжний захід Єрмаку.