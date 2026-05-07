«Тоді і демобілізація стає можливою». Залужний назвав три типи «розумної мобілізації» для України

Посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний переконаний, що країні потрібна так звана «розумна мобілізація», яка буде враховувати технічний прогрес та реальність тривалої війни в умовах демографічної кризи.

Таку думку Залужний висловив у своєму виступі на Defence24 Days conference (Варшава), текст якого є в розпорядженні NV.

Така мобілізація, за словами Залужного, буде можлива за низкою типів.

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Перший тип — це, як пояснив ексголовком ЗСУ, коли більшість населення країни не відчуває війни й робить усе можливе для збереження цього відчуття до кінця бойових дій.

«Чудовим прикладом такої розумної мобілізації є поступова передача функцій війни, наприклад приватним військовим компаніям, або фінансова мотивація тих, хто добровільно залучається до війни», — пояснив Залужний.

Другим типом «розумної мобілізації» — є загальнонаціональна мобілізація з чіткими об'ємами і, найголовніше, термінами.

«Особливістю такої мобілізації будуть високі вимоги до персоналу у плані їх інтелектуалізації та максимально відкритого самого процесу», — підкреслив ексголовком.

Залужний зазначив, що він буде супроводжуватися чіткими термінами як підготовки, так і самого проходження служби, й буде безперервним процесом підготовки та ротацій.

«У фіналі такого процесу держава починає функціонувати в абсолютно нових умовах, без ризиків дестабілізації через, наприклад, несправедливість, з подальшим виведенням функціонування держави в режим подібний до Ізраїлю», — заявив Залужний.

Однак, наголосив ексголовком ЗСУ, без масштабних реформ реалізувати такий підхід буде неможливо.

«Потрібна абсолютно нова розумна доктрина», — пояснив Залужний, додавши, що тоді, імовірно, існує третій тип мобілізації, як тимчасовий.

Він полягає у частковій передачі окремих функцій приватним компаніям та продовження удосконалення системи, що вже існує, через діалог з населенням. А, особливо, підкреслив Залужний, особливо молоддю.

Діалог про нову систему проходження служби, чіткі терміни підготовки і чіткі терміни служби та перспективи у майбутньому.

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Це, попередив Валерій Залужний, потребуватиме фундаментальної роботи як військового командування, так і законодавчих органів і уряду.

«Тоді і демобілізація стає можливою», — вказав Залужний.

Але, констатував ексголовком ЗСУ, лише як результат проведених змін, а не як самоціль.

1 травня президент України Володимир Зеленський оголосив, що в Україні починається реформа армії. Зокрема, контрактну систему планують посилити таким чином, щоб уже 2026 року з’явилася можливість звільнення зі служби мобілізованих раніше військовослужбовців.

Президент також повідомив, що доручив «відчутно збільшити» грошове забезпечення з урахуванням принципу справедливості — військовослужбовцям збільшать виплати за виконання бойових завдань на першій лінії, бойовий та управлінський досвід і ефективність.