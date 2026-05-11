«Працюють на дистанції схожій і більше». Федоров заявив, що Україна вже має ракети з дальністю, як у німецьких Taurus

Україна вже має засоби ураження, схожі за дальністю на німецькі крилаті ракети Taurus . Про це заявив міністр оборони Михайло Федоров на брифінгу із німецьким колегою Борисом Пісторіусом у Києві у понеділок, 11 травня, пише Інтерфакс-Україна.

«Якщо говоримо про Taurus, то звичайно, що у нас зараз є вже ракети, які працюють на дистанції схожій і більше. Але ніколи не може бути мало таких засобів ураження», — сказав Федоров.

Реклама

Він зазначив, що Україна отримує певну незалежність у напрямку розвитку далекобійних ракетних систем.

«Ми всі бачили удари по РФ на 1500 км. І тому Україна свою домашню роботу робить добре», — додав міністр.

Інфографіка: NV

Авіаційна крилата ракета класу «повітря-поверхня» Taurus має дальність від 500 км.

У березні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Берлін наразі не планує постачання крилатих ракет Taurus в Україну, і Київ має в арсеналах власну далекобійну зброю.

Вранці 11 травня Пісторіус прибув до Києва для переговорів щодо розширення співпраці у сфері оборонної промисловості з Україною. Згодом стало відомо, що Німеччина та Україна запускають спільне виробництво далекобійних дронів.