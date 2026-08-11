Гайко Томс, посол Німеччини в Україні, описав NV власний досвід київської зими, розповів про варварство росіян та реальні настрої німецького суспільства щодо війни, і пояснив, що його дивує в українцях.

«Ми не поїдемо», — запевняє NV посол Німеччини в Україні Гайко Томс ранком 31 липня, сидячи у кріслі в своєму кабінеті на столичній вулиці Богдана Хмельницького.

Усю попередню зиму він був в Києві і знає з власного досвіду, як жити в українській столиці без води, світла та з перебоями тепла. Та ще й перебувати при цьому під постійними російськими ракетними та дроновими обстрілами.

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Тепер це все залишиться для Томса у минулому — Посол розмовляв з редакцією за декілька днів до завершення своєї дипломатичної місії в Україні.

Томс обіймав посаду в Україні майже рік. Про власний досвід роботи в Києві, зимові спогади, дронову кооперацію України та Німеччини, реальні настрої німецького суспільства та варварство росіян посол розповів NV. І зробив він це доволі відверто, як для європейського дипломата.