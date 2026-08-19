Рада перепризначила Сибігу на посаду міністра закордонних справ України

У середу, 19 серпня, Верховна Рада перепризначила Андрія Сибігу на посаду міністра закордонних справ України.

Про це йдеться у засіданні ВР.

За відповідне рішення проголосували 266 народних депутатів.

Під час виступу перед парламентарями Сибіга окреслив основні завдання Міністерства закордонних справ. Серед ключових напрямів він назвав досягнення справедливого миру, подальший рух України до Європейського Союзу та НАТО.

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Крім цього, він також повідомив про плани започаткувати нову геополітичну Карпатську ініціативу восени.

Андрій Сибіга очолив МЗС України у вересні 2024 року. До нього посаду міністра закордонних справ обіймав Дмитро Кулеба.

Раніше президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на призначення Хмари міністром оборони, а Андрія Сибіги — міністром закордонних справ.

У Києві під будівлею Верховної Ради 19 серпня відбулася акція протесту щодо призначення Євгена Хмари міністром оборони та Андрія Сибіги главою МЗС.