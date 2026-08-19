Рада призначила Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України

Про це повідомляє Суспільне.

Зазначається, що за кандидатуру Хмари проголосували 312 депутатів.

Сам Хмара під час виступу в Раді підтвердив, що вже є цивільною особою і звільнений із військової служби.

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Згідно із законом про національну безпеку України, міністр оборони має бути виключно цивільною особою.

З 2011 року генерал-майор Євген Хмара проходив військову службу в Центрі спеціальних операцій А СБУ. У квітні 2023 року його було призначено начальником ЦСО А (також відомого як Альфа), а в серпні 2025-го — повторно призначено на цю посаду указом президента.

19 серпня Кабмін звільнив Хмару, якого Верховна Рада планує призначити міністром оборони, з посади виконувача обов’язків міністра. Профільний комітет Верховної Ради з питань оборони підтримав кандидатуру Хмари на посаду міністра оборони України. За таке рішення одностайно проголосували 15 членів комітету.

18 серпня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про призначення Євгена Хмари міністром оборони, а Андрія Сибіги — міністром закордонних справ.