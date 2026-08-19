У Києві протестувальники вийшли до будівлі Верховної Ради під час засідання (Фото: Ігор Кузнєцов / NV)

У Києві протестувальники вийшли до будівлі Верховної Ради під час засідання, присвяченого призначенню Євгена Хмари міністром оборони, а Андрія Сибіги — очільником МЗС.

Відповідні фото опублікував кореспондент NV.

Учасники мітингу закликають депутатів не голосувати за Євгена Хмару. Водночас активісти просять повернути на посаду міністра оборони Михайла Федорова.

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Фото: Ігор Кузнєцов/NV

Фото: Ігор Кузнєцов/NV

Фото: Ігор Кузнєцов/NV

Фото: Ігор Кузнєцов/NV

Фото: Ігор Кузнєцов/NV

Фото: Ігор Кузнєцов/NV

Фото: Ігор Кузнєцов/NV

До мітингувальників також вийшов народний депутат Дмитро Костюк і заявив, що, ймовірно, він буде єдиним, хто проголосує проти призначення Хмари.

У середу, 19 серпня, Комітет Верховної Ради з питань оборони підтримав кандидатуру Євгена Хмари на посаду міністра оборони України.

18 серпня видання «УП» з посиланням на джерела повідомило, що Євген Хмара може звільнитися з військової служби, щоб очолити Міністерство оборони України.

Раніше президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на призначення Хмари міністром оборони, а Андрія Сибіги — міністром закордонних справ.

Народний депутат Ярослав Железняк писав, що Верховна Рада може призначити Сибігу та Хмару міністрами вже 19 серпня, а Євген Хмара «піде на голосування вже не в статусі військовослужбовця».