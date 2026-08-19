У Києві протестували під будівлею Ради під час засідання щодо призначення Хмари та Сибіги — фото
У Києві протестувальники вийшли до будівлі Верховної Ради під час засідання (Фото: Ігор Кузнєцов / NV)
У Києві протестувальники вийшли до будівлі Верховної Ради під час засідання, присвяченого призначенню Євгена Хмари міністром оборони, а Андрія Сибіги — очільником МЗС.
Відповідні фото опублікував кореспондент NV.
Учасники мітингу закликають депутатів не голосувати за Євгена Хмару. Водночас активісти просять повернути на посаду міністра оборони Михайла Федорова.
До мітингувальників також вийшов народний депутат Дмитро Костюк і заявив, що, ймовірно, він буде єдиним, хто проголосує проти призначення Хмари.
У середу, 19 серпня, Комітет Верховної Ради з питань оборони підтримав кандидатуру Євгена Хмари на посаду міністра оборони України.
18 серпня видання «УП» з посиланням на джерела повідомило, що Євген Хмара може звільнитися з військової служби, щоб очолити Міністерство оборони України.
Раніше президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на призначення Хмари міністром оборони, а Андрія Сибіги — міністром закордонних справ.
Народний депутат Ярослав Железняк писав, що Верховна Рада може призначити Сибігу та Хмару міністрами вже 19 серпня, а Євген Хмара «піде на голосування вже не в статусі військовослужбовця».