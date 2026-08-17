Кабінет Міністрів у понеділок, 17 серпня, схвалив Програму діяльності уряду. Документ передали на розгляд Верховної Ради.

Про це повідомив перм'єр-міністр Сергій Корецький у своєму Telegram-каналі.

Він зазначив, що у програмі зафіксовані принципи роботи уряду, основні цілі та конкретні завдання.

Реклама

«Це чіткий перелік того, що має зробити уряд. За кожним напрямом є чітка персональна відповідальність. Дякую народним депутатам, які долучилися до підготовки та фіналізації документа. Розраховуємо на якнайшвидший розгляд програми парламентом», — сказав Корецький.

Прем'єр підкреслив, що основна мета програми — вистояти та перемогти у війні за незалежність. Він додав, що це «спільна робота та спільна відповідальність за результат».

16 липня Верховна Рада призначила нового прем'єра Сергія Корецького замість Юлії Свириденко та проголосувала за новий склад уряду, окрім міністрів закордонних справ та оборони, кандидатури яких президент не вніс до парламенту.

17 липня уряд призначив Євгенія Хмару в.о. міністра оборони, а Андрія Сибігу — в.о. міністра закордонних справ.

Президент Володимир Зеленський зазначив, головним завданням Кабміну стане підготовка країни до наступної зими, розвиток оборонних можливостей та прискорення виконання домовленостей із міжнародними партнерами.