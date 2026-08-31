Зеленський призначив ще одного суддю ВАКС для розблокування €300 млн від ЄС

Про це йдеться в указі № 843/2026, оприлюдненому на сайті Офісу президента.

В документі вказано, що Зеленський призначив Дениса Коваленка на посаду судді Вищого антикорупційного суду.

Реклама

21 серпня президент призначив 11 суддів ВАКС суду та п’ятьох його Апеляційної палати.

Збільшення кадрового складу Вищого антикорупційного суду — це один з індикаторів програми фінансової підтримки Києва від Європейського Союзу Ukraine Facility (терміном виконання якого був ще перший квартал 2025 року). На кону — від €250 до €300 млн.

До 21 серпня Зеленський не підписував укази про призначення суддів вже понад місяць.

Ukraine Facility — чотирирічна програма ЄС обсягом €50 млрд, з яких близько €38 млрд передбачені як бюджетна підтримка в обмін на виконання реформ, визначених у Плані України.

Кожен індикатор має встановлений строк і фінансову «вартість». Якщо Україна затримує виконання, виплата коштів переноситься. Після завершення передбаченого періоду гроші можуть бути остаточно втрачені.

За оцінкою моніторингового консорціуму RRR4U, зараз із невиконаними індикаторами пов’язано понад €7 млрд фінансування ЄС.