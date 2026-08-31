Зеленський призначив ще одного суддю ВАКС для розблокування €300 млн від ЄС

31 серпня, 21:02
Президент України Володимир Зеленський (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент України Володимир Зеленський (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 31 серпня, призначив ще одного суддю ВАКС. Це є складником кроку, який необхідний для отримання від €250 до €300 млн від Європейського Союзу за програмою Ukraine Facility.  

Про це йдеться в указі № 843/2026, оприлюдненому на сайті Офісу президента.

В документі вказано, що Зеленський призначив Дениса Коваленка на посаду судді Вищого антикорупційного суду.

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21 серпня президент призначив 11 суддів ВАКС суду та п’ятьох його Апеляційної палати.

Збільшення кадрового складу Вищого антикорупційного суду — це один з індикаторів програми фінансової підтримки Києва від Європейського Союзу Ukraine Facility (терміном виконання якого був ще перший квартал 2025 року). На кону — від €250 до €300 млн.

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До 21 серпня Зеленський не підписував укази про призначення суддів вже понад місяць.

Ukraine Facility — чотирирічна програма ЄС обсягом €50 млрд, з яких близько €38 млрд передбачені як бюджетна підтримка в обмін на виконання реформ, визначених у Плані України.

Кожен індикатор має встановлений строк і фінансову «вартість». Якщо Україна затримує виконання, виплата коштів переноситься. Після завершення передбаченого періоду гроші можуть бути остаточно втрачені.

За оцінкою моніторингового консорціуму RRR4U, зараз із невиконаними індикаторами пов’язано понад €7 млрд фінансування ЄС.

Редактор: Тарас Семенюк

Теги:   Володимир Зеленський ВАКС Ukraine Facility

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