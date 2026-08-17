У Раді можуть не знайти голосів за Хмару на посаду міністра оборони (Фото: president.gov.ua)

Верховна Рада не розглядатиме призначення міністрів оборони та закордонних справ після перерви у вівторок, 18 серпня. Президент Володимир Зеленський поки не подав до парламенту кандидатури на ці посади.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на джерела в Раді.

За словами співрозмовників видання у парламенті, наразі може не вистачити голосів для затвердження виконувача обов’язків міністра оборони Євгенія Хмари на посаді очільника відомства.

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«Для частини депутатів — це не питання за чи проти Хмари, це питання проти Федорова. Люди вимагають повернути [Михайла] Федорова. Повністю ігнорувати це важко», — розповів один із депутатів фракції Слуга народу.

Крім того, Хмара нині є чинним військовослужбовцем. Водночас закон України Про національну безпеку України передбачає, що міністр оборони має бути цивільною особою.

Кандидатури на посади міністра оборони та міністра закордонних справ подає до Верховної Ради президент України. Парламент відновить роботу в режимі пленарних засідань 18−21 серпня.

Кадрові зміни в уряді та відставка Михайла Федорова — головне

16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нових міністрів в уряді Сергія Корецького. Не призначили лише міністрів оборони та закордонних справ, оскільки подання щодо них мав внести до парламенту президент.

Відтоді в Києві та інших містах почалися акції на підтримку Михайла Федорова та з вимогою відставки Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ.

21 липня президент Володимир Зеленський оголосив, що замінить Сирського і головнокомандувачем ЗСУ стане Михайло Драпатий (до того — командувач Об'єднаних сил). Того самого дня Зеленський доручив виконувати обов’язки міністра оборони генералу Євгенію Хмарі.

17 липня Кабмін офіційно призначив Хмару виконувачем обов’язків міністра оборони, а Андрія Сибігу — виконувачем обов’язків міністра закордонних справ.

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23 липня Володимир Зеленський повідомив, що запропонував Михайлу Федорову кілька посад, зокрема віцепрем'єра з питань військових інновацій. Але сам Федоров заявив, що не погодиться на жодну посаду, окрім міністра оборони.

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14 серпня у Києві на площі Івана Франка близько 500 людей зібралися на мітинг на підтримку ексміністра оборони Михайла Федорова. Вони вимагали від влади діалогу та чіткого плану реформ і збирали звернення до Офісу президента.